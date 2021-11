VOLEO SAM SAMO SVOJU ŽENU I TEBE: Maja u suzama zbog Janjuševih reči - gledao je u oči i PRVI PUT izgovorio ove reči

Maja Marinković je plakala dok joj se Janjuš obraćao.

Izvor: YouTube/screenshot/Zadruga Official

Već dobro poznata učesnica Zadruge Maja Marinković ušla je u Belu kuću pre dva dana, a gledaoci su jedva čekali da vide kako će se obračnati s bivšim momcima, Janjušem i Filipom Carem.

Razgovor s Filipom je obavila čim je ušla, a danas je Marko Janjušević stao ispred nje zbog čega je čak i zaplakala, iako se pri njenom ulasku nisu ni pozdravili.

Trebalo joj je samo nekoliko sekundi da se rasplače zbog Janjuševih reči...

"Veliki budžet za Maju. Joj, usta su mi se osušila. Ne znam koliko Balkan ima stanovnika, sigurno 9 miliona ljudi znaju Janjuša i Maju. Mi smo proveli ovde dve godine, od lepih trenutaka, do najgorih stvari koje su se desile. Kada sam napravio ono što sam napravio, rekao sam da je Maja jedna od dve osobe koje sam voleo. Maja je druga osoba. Nikada nikoga nisam voleo osim svoje žene, jedino Maju Marinković. Toliko sam te voleo da je to strašno. Sj*bala si me dok mi je bilo najteže. Nisam radio ništa loše, bio sam u strašnom problemu. Ono što je gledao Dejan, ja sam to gledao. Bilo mi je baš teško", rekao je Janjuš, a u jednom trenutku je napomenuo i da nije verovao Maji za abortus.

Maja Marinković je devojka s kojom sam bio u odnosu, a od tada nisam bio ni sa jednom devojkom. Desilo se sve šta se desilo. Maja Marinković i ja nismo jedno za drugo. Taj odnos je bio težak za gledanje, bilo je na ivici da neko pogine. I dalje si mi najsimpatičnija u kući. Znam te kako dišeš. Svaki tvoj pokret, prolazak kroz kuću, znam kako dišeš. Niko te ne poznaje bolje od mene. Nisam ti verovao da si bila trudna, do trenutka kada si došla tu. I tada smo imali razgovor, nisam ti verovao", rekao je Janjuš, a Maja je plakala.

"Do juče ti nisam verovao, sve dok nisi pustila suzu. Bolje što se to desilo. Ti i ja nismo jedno za drugo. Ne postoji situacija u Zadruzi kao što smo bili ti i ja. Tvoj i moj odnos će ostati zabeležen do kraja života. Sve ostalo će proći, mi ćemo imati neke stvari do kraja života, ti, ja i naši. Moleo sam te da me ispoštuješ tri stvari, ti nisi nijednu. Znaš šta si radila, za šta si kriva. Ja znam da ti mene voliš, to odlično znam. Ti si najlošija po sebe, ali si dobar čovek, to znaju svi. Ja znam zašto si ovakva i zašto ti se sve ovo dešava", nastavio je.

"Šta da ti kažem, odlično znaš da od mene nećeš dobiti nijednu uvredu, nikakva poniženja, neću te ponižavati. Znaš zašto sam te vređao. Želim ti sve najbolje, ali ti i dalje ne poštuješ sebe. Ne znam dokle ćeš to da radiš. Poštuj bar one tri stvari, ono što sam ti rekao. Mislim da dosta vrediš. Majo, ti si neko ko je obeležio moj život, i sama znaš. Ja te ne mrzim, nikada te neću mrzeti. Pokušaj da ovu sezonu odradiš kako treba, nemoj da praviš s*anja. Zaslužila si da zaradiš novac, mnogo više nego drugi. Obećavam ti da te neću uvrediti nijednom do kraja rijalitija", završio je Janjuš, a uplakana Maja nije prozborila niti jednu reč.