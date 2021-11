DOĐU ŽENE I ŽALE SE DA IH MUŽ VARA, JA IM KAŽEM "DOTERAJ SE MALO, SESTRO": Iguman Arsenije nije poštedeo ni muškarce!

Iguman Arsenije govorio je o prevarama u braku, pa podsetio na stvar kojoj su skloni i muškarci i žene - da se nakon zabavljana zapuste.

Iguman manastira Svetog Petra i Pavla kod Mionice Arsenije Jovanović poznat je po tome što duhovnu propoved drži na veoma specifičan, interesantan način. Ovog puta govorio je o prevarama u braku, do kojih, kako smatra, dolazi zbog toga što se i muškarci i žene zapuste kada prođe period zabavljanja.

"Treba uvek brinuti o svom izgledu da biste mu ili joj bili lepi i privlačni, a ne samo za vreme upoznavanja i zabavljanja. Znate, vrlo često smo super i doterujemo se dok se zabavljamo, a posle toga ’aj, zdravo'! On više ne obraća pažnju na sebe, ona se ugojila, raščupana... On pustio stomak, smrde mu noge, podriguje... do mnogo gorih stvari", rekao je iguman Arsenije.

Njegova beseda zabavila je i nasmejala vernike, a onda je nastavio:

"Moramo da vodimo računa da smo uvek privlačni. Meni dođu žene pa kažu: 'Vara me muž'. Ja joj kažem: 'Pa, doteraj se malo, sestro. Budimo privlačni...", poručio je.