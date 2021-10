PUŠTAM MUŽA DA SPAVA SA DRUGIM ŽENAMA, TO NAM JE SPASLO BRAK: Ja sam mu to predložila, a evo koji je razlog! (FOTO)

Monika Hult (37), žena poreklom iz Švedske koja zarađuje od prodaje eksplicitnih fotografija i snimaka na OnlyFansu, kaže da je dozvolila svom mužu da spava sa drugim ženama, pošto ona ima nizak libido.

Izvor: Instagram/Screenshot/swedish_bella_backup

Ona veruje da je ova neobična odluka ojačala njihov brak, ali i poboljšala njihov seksualni život.

"Oduvek sam znala da je moj muž zainteresovan sa seks u troje, ali nikada nismo ozbiljno pričali o tome da to i uradimo", kaže Monika, koja se nedavno našla u centru pažnje kada je poručila da "više žena treba da prihvati svoju tradicionalnu ulogu".

Svom suprugu, kako kaže, veruje u potpunosti, zbog čega misli da je uključivanje drugih u njihov brak "poboljšalo seks i učinilo brak jačim".

Naime, ova žena je počela da ima probleme sa libidom ot 2015. godine, kada je radila kao striptizeta.

"Po čitav dan sam bila sa muškarcima, prema kojima sam morala da budem fina, što je činilo da se osećam užasno posle toga. To je zaista uticalo na moje raspoloženje i kod kuće nisam želela seks, čak ni da me muž dodiruje. To je definitivno bilo loše za našu vezu i seksualni život", priča Monika, dodajući da su imali teških trenutaka zbog toga, te da su seks imali jedva jednom mesečno.

Kaže da joj je nalog na OnlyFansu malo povećao želju za seksom, ali i dalje ima problema sa tim, zbog čega je dozvolila Džonu da spava sa drugim ženama.

Počeli su od toga što su zajedno imali seks u troje, a nakon toga je predložila svom suprugu da otvori svoj nalog na OnlyFansu i da slobodno ima odnose sa kim god želi.

"On se zabavlja, a i mene to usrećuje, pa mu pomažem na snimanjima. Džon je sjajan kada snima sa drugim devojkama, što mi pomaže da nemam problem sa tim. To je zaista pomoglo našem braku i potpuno promenilo moj pogled na seksualnost", priznaje.

Ona dodaje da njen muž ne izlazi na sastanke sa tim devojkama, već je odnos sa njima samo fizički, a ona je uvek obaveštena o svemu.