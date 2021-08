DEVOJKA BILA KOD DEČKA KUĆI, PA OTIŠLA U WC: Kad je izašla, momak joj je rekao stvar zbog koje ne može da dođe sebi!

Muškarac izazvao bes nakon što je devojci zabranio da baca uloške u njegovu kantu u WC-u, a razlog je neverovatan!

Ljudi su zaprepašćeni pričom jedne devojke koja je neverovatan događaj ispričala na Redditu. Ona je, naime, nekoliko nedelja bila u vezi sa momkom kada je otišla kod njega kući.

"Upoznala sam dečka preko Tindera nekoliko nedelja ranije i delovalo mi je da se zaista dobro slažemo. Imamo dosta zajedničkih hobija, osetila sam ’varnicu’ između nas, a sigurna sam da je i on. Nakon što smo prošli kroz fazu razgovora, odlučili smo da se nađemo kod njega kući. Osećala sam se sjajno kada sam došla, dosta smo pričali, držali se za ruke... Međutim, meni je to bio treći dan menstruacije i nakon nekoliko sati, morala sam da promenim uložak. Kada sam to uradila, primetila sam da mu je kanta za smeće prilično puna. Nisam znala šta da radim, pa sam iskorišćen uložak umotala u toalet papiri gurnula ga malo dublje u kantu, kako se ne bi baš video".

Sat vremena kasnije, dečko je otišao u kupatilo, a onda je usledila scena zbog koje su ljudi u šoku.

"Prošlo je nekoliko minuta i kada je izašao, rekao mi je da mora da razgovara sa mnom. Rekao mi je da nije trebalo da bacim uložak u kantu jer bi mogao da ga dodirne prilikom izbacivanja smeća, a to je grozno i nehigijenski. Očigledno je video da je smeće izgledalo drugačije, odmotao je papir i video moj iskorišćen uložak", priča devojka.

Kaže da joj je bilo veoma neprijatno, te da se izvinila i da je zatim delovalo da je sve u redu.

"Rekao mi je da to ne radim više, a da ako moram da promenim uložak, odem nekoliko blokova dalje do prodavnice i tamo to obavim. Nakon toga sam otišla, ne razmišljajući previše o tome".

Ova situacija zaista je zaprepastila ljude, koji su kritikovali muškarca zbog ovakvog ponašanja.

"Šta, dođavola? Otkad je zločin to što ti telo normalno funkcioniše?", "Ako je tako grozno i nehigijenski, zašto ga je dodirivao i otvarao? I ko još je*eno otvara iskorišćen uložak?", samo su neki od komentara šokiranih ljudi.