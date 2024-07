"TVOJA ŽENA JE PROŠLA KROZ CIJEĐENJE" Jednom objavom očitao lekciju svim muškarcima koji varaju!

Jedan muškarac je objavio post kojim se obratio svima onima koji ne mogu da vjeruju da im supruga nije oprostila prevaru.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Čini se da je jedan muškarac odlučio da stavi tačku na najčešću rečenicu koju je slušao od svojih prijatelja. Na popularnoj platformi Quora objavio je post u kom se obratio muškarcima koji ne mogu da vjeruju da im supruga nije oprostila prevaru. I malo je reći da je napravio opštu pometnju. Objavu pod nazivom "Zašto moja žena ne može da pređe preko afere?" prenosimo u cjelosti:

"Slušaj brate, dozvoli mi da ti to izložim. Imali ste aferu, izašli ste van granica svog braka, to je čista istina. Sada se nosite sa posledicama i pogodite šta? Teško je, naporno i brutalno. Zašto tvoja žena ne može da pređe preko toga? Zato što povjerenje, jednom razbijeno, nije nešto što možete jednostavno da povratite.

Tvoja žena, prošla je kroz cijeđenje. Zamislite da ste na trenutak u njenoj koži. Ona je isplanirala svoj život sa tvojim, postavila snove i planove i bum - oni bivaju propali jer si ti odlučio da baciš sve. Njen svijet je uzdrman, a vi se pitate zašto ne može jednostavno da ga preskoči? Hajde, čoveče.

Ne radi se samo o tome da se to prevaziđe. Radi se o obnovi, a to je na vama. Radi se o dokazivanju iz dana u dan da ste dostojni druge šanse za koju molite. Morate da pokažete doslednost, strpljenje i nivo posvećenosti koji je van granica. Ovo je djelo pravog čovjeka, a ne tajne veze iza zatvorenih vrata. Šta god da vas je navelo da zalutate, morate to da rešite, suočite se sa tim. Ne radi se o velikim gestovima ili trenucima iz holivudskog filma, već o sitnicama, iz dana u dan, o malim stvarima koje sabiraju veliku sliku.

Ako mislite da će ovo biti brzo rešenje, varate se. Ovo je maraton, a ne sprint. Činjenica da se pitate zašto ona ne može da pređe preko toga, ukazuje na to da možda ne shvatate u potpunosti veličinu toga kako afera može da uništi poverenje i intimnost u braku. To je kao da bacite bombu i pitate se zašto kuća ne može ponovo da 'stoji'.

Dakle, ako se iskreno kajete, ako ste iskreno posvećeni popravki svog braka, moraćete da prihvatite sve što je potrebno. Ovo je mesto gde se karakter testira, gde vaš integritet mora da zablista jače od bilo koje greške koju ste napravili. Povratak poverenja svoje žene je bitka, a vi morate da budete u borbi svaki dan.

Morate biti njen oslonac, da bi se ponovo osjećala sigurno. Morate da budete njeno sidro, da zna da se više nećete udaljiti. Budite realni, obavite težak posao i možda, samo možda, počnete da vidite svetlost na kraju ovog mračnog tunela koji ste sami napravili. Ako ne, brate, moraš da prihvatiš posledice svojih postupaka, da učiš od njih i da budeš bolji u budućnosti.

Zapamtite, razgovor je jeftin. Akcije su valuta povjerenja. Počnite da investirate", glasila je objava muškarca.