DA VAM OBJASNIM KAKO ZGODNA ŽENA ZAVRŠI SA RUŽNIM TIPOM! Dobila je MILION lajkova za 24 sata! (ANKETA)

Nakon što je objasnila zašto lepa žena odluči da bude u vezi sa muškarcem kom lepota nije glavni adut, napravila je pometnju na mrežama.

"Znate ono kad vidite neki par i devojka izgleda kao da je iznad njegove lige, kao ona je zgodna, a on... Pa se drugi muškarci pitaju kako je uspeo da završi sa njom? Kako?", započela je tiktokerka Nikol Dojon u snimku koji je postao viralan. Za samo 24 sata prikupio je milionske preglede i lajkove. Odlučila je da u nekoliko rečenica objasni čime takvi muškarci osvoje lepotice, a onda je napravila opštu pometnju.

"Verovatno se samo ophodi prema njoj kako treba. Neverovatno mi je kako ljude to toliko buni. To što si zgodan, može da ti pomogne samo nakratko. Da li to razumete? To što si zgodan, možda će privući njenu pažnju, možda će ostati sa tobom malo duže nego što bi trebalo. Ali na kraju dana, ako si kreten, ako se ne ophodiš prema njoj kako treba - neće te izabrati", objasnila je i dodala:

"Muškarci mogu da budu u vezi i braku sa zgodnijim ženama nego što misle da mogu jer žene ne osuđuju toliko. Devojka će biti sa muškarcem koji je ispod nje, samo ako se on lepo ophodi prema njoj. Muškarci će teško uočiti žene koje im nisu privlačne fizički, ali mi volimo da idemo na dejt sa muškarcima koji nisu toliko lepi, ali ako su duhoviti i ako se lepo ponašaju prema nama. Da li želim ružnog dečka? Ne, ali ako će mi poklanjati cveće svaki dan - može", zaključila je. Glasajte u našoj anketi i recite nam da li se slažete!

Ipak, naučnici tvrde da lepi ljudi namerno biraju manje atraktivne partnere kako bi se manje trudili ili "brinuli" o njima. Kako su naveli, oni koji se smatraju lepšima, uvereni su da će manje lep partner više da se potrudi oko njih, jer je svestan potencijalnih udvarača sa strane.

Džošua Oltmans sa Univerziteta u Kentakiju u SAD, napravio je istraživanje na ovu temu. Za ovu anketu angažovao je dobrovoljne ljubavne parove i želeo je da sazna šta svaki partner preduzima da bi veza bila stabilna. Oltmans ih je zamolio da ocene fizički izgled svog partnera. Zatim je to uporedio sa njihovim ponašanjem i sa time koliko se trude da zadrže partnera. Ispostavilo se da se manje atraktivni ljudi puno više trude oko svojih partnera jer strahuju da će ih izgubiti, odnosno, uvereni su da će oni mnogo lakše naći novog partnera.