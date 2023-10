MUŠKARCI SE PLAŠE JAKIH I USPEŠNIH ŽENA - MIT ILI ISTINA? Stručnjak otkriva šta najviše CENE - ovo je CRVENA ZASTAVICA

Specijalista za partnerske odnose ističe da se muškarci koji su u muškoj energiji ne plaše uspešnih i jakih žena i da im nije bitno koliko ta žena zarađuje i čime se bavi.

Do 21. veka žene su uspele da se izbore za veća prava u odnosu na pre 100 godina. Dobile su pravo na glasanje, na glas, emancipaciju, pozicije na rukovodećim mestima... Danas, kao takve imaju privatne biznise, dobru reputaciju, važne uloge u društvu, lepe su i uspešne. Postavlja se pitanje da li se takvih, jakih žena, muškarci plaše ili je u pitanju samo mit rasprotranjen u društvu?

Specijalista za partnerske odnose, Slađana Trikić, ističe da se muškarci koji su u muškoj energiji ne plaše uspešnih i jakih žena i da im nije bitno koliko ta žena zarađuje i čime se bavi.

"Jedna od stvari koje muče žene i devojke jeste uverenje da muškarci ne vole jake i uspešne žene, odnosno da ih se plaše. Muškarac koji je u muškoj energiji, ne pridaje značaj tome koliko ti zarađuješ i kojim se poslom baviš. Ukoliko je to važno nekom muškarcu, to je onda jedna od crvenih zastavica i ukazuje na to da je on u ženskoj energiji i da nije dovoljno proaktivan, kada je zarađivanje novca i obezbeđivanje porodice u pitanju", objašnjava Slađana za Informer i dodaje:

"Šokirana sam činjenicom koliko mojih klijenatkinja pozajmljuje novac svojim partnerima ili ih bukvalno izdržavaju. Muškarac koji je u muškoj energiji će raditi i tri posla ukoliko je potrebno, kako bi obezbedio dovoljno finansijske sigurnosti za one koje voli. Takvom muškarcu nije bitno to koliko si ti jaka i uspešna, ali mu je važno da si u ženskoj energiji. Njemu je potrebna nežna, podržavajuća žena, koja će mu pružati emotivnu stabilnost, a ne žena koja će se takmičiti sa njim", ističe Slađana za kraj.

