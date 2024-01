NEKA PRIČAJU DA SAM LUD, JA HOĆU RAZVOD I TAČKA! Varala ga sa desetoricom, a svi na njenoj strani - "Ne ostavljaj je!"

Pročitajte ispovest muškarca koji se razvodi zbog preljube!

Izvor: YouTube/screenshot/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Redit je ponovo preplavljen mnogobrojnim komentarima nakon ispovesti jednog 43-godišnjeg muškarca koji je želeo da ostane anoniman. Otkrio je da se razvodi nakon 20 godina braka jer ga je supruga prevarila, ali reakcije stotine ljudi bile su prilično iznenađujuće. Većina se slaže u jednom - da ne treba da je ostavi.

Muškarac je otkrio da je sa svojom suprugom počeo da izlazi još u srednjoj školi. Uspešno su prošli i vezu na daljinu, s obzirom na to da je njegova supruga morala da studira u drugom mestu. Bili su razdvojeni dve godine, ali je kontakt bio aktivan. Čuli su se svaki dan i redovno išli jedno kod drugog. Nakon završetka studija, počeli su da žive zajedno. Sve je teklo u najboljem redu, do dana posle Božića.

Otišli su na večeru sa prijateljima njegove supruge. Pričao je kako je izgledala njihova veza tokom studiranja, a potom je primetio kako je njegova supruga prekinula prijateljicu koja je htela nešto da kaže. Na samom odlasku, prijateljica njegove žene mu je tiho rekla da bi trebalo da povede iskren razgovor sa ženom o tome šta se događalo dok su bili na fakultetu.

"Rekla je da detalji njihovog života iz tog perioda nisu važni. Sledeći dan je došla i priznala da me je varala sa nekoliko muškaraca tokom prve dve godine. Rekla je da joj to u to vreme nije bila velika stvar jer su imali vezu na daljinu. Nije mislila da će njihova romansa potrajati", ispričao je i nastavio:

"Tražio sam više detalja, a ona je rekla da se radilo o najmanje 10 različitih muškaraca, uključujući barem tri tipa koje mu je predstavila kao prijatelje kad bi dolazio kod nje vikendom. Spomenula je i jednog sa kojim je još uvek u kontaktu", dodao je i rekao da je odmah odluči da se rastane od nje. Ipak, mnogi su mu savetovali da ne odbacuje brak zbog nekoliko grešaka, da bi trebalo da joj oprosti jer je to bilo davno. Šta vi mislite?