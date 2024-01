ŽENE SE ODLJUBLJUJU PRE MUŽEVA U BRAKU? Deca igraju VELIKU ULOGU, a jedno ponovo vraća STRAST - nisu INTIMNI ODNOSI

Najnovije istraživanje pokazuje da se žene odljube pre nego što to učine njihovi muževi, dok deca i kućnih poslova mogu da budu jedni od uzročnika.

Nova studija, objavljena u "Journal of the Association for Psichological Science" otkrila je da žene pokazuju smanjenje osećanja ljubavi tokom vremena u poređenju sa muškarcima. Jedan od razloga za to, pokazalo je istraživanje, bio je taj što su žene zaljubljenije od muškaraca na početku veze, a kasnije to opada...