"STALNO IZGLEDA KAO DA SU GA OTELI!" Svet bruji o ponašanju Bena Afleka - isplivala ISTINA o braku sa Dženifer Lopez!

Svetski mediji ponovo bruje o ponašanju Bena Afleka, ali i navodnoj krizi u braku sa Dženifer Lopez.

Izvor: Profimedia/AFP/Christopher Polk

Brak Dženifer Lopez i Bena Afleka ponovo je na meti spekulacija, a mediji ne prestaju da pričaju o njegovoj negativi koja je izbijala iz njega u nekoliko navrata.

Glumac i reditelj Ben Aflek je mnogo puta do sada u društvu supruge Dženifer Lopez bio izuzetno neraspoložen. Poslednji put se to desilo sinoć na Zlatnom globusu u Los Anđelesu. Slavna pevačica dospela je u centar komentarisanja kada je upitana "kako zna da joj je ovo poslednji brak", da bi odmah potom svu "slavu" ukrao njen izabranik.

"Zašto uvek izgleda kao da je došao na silu?!", "Izgleda kao da su ga oteli", "Uvek je ovako očajan", samo su neki od komentara na mrežama. Neki dodaju i da je glumac možda postao depresivan, a sve je (ponovo) šokiralo njegovo ponašanje iako je to već postalo rutina.

Upućeni u njihovu dinamiku i odnos ističu da je u njihovom braku sve u najboljem redu, kao i da Ben izuzetno ceni svoju privatnost. Dok Dženifer voli da bude uslikana i primećena, Aflek nije srećan zbog toga što ih fotoreporteri i kamere prate u stopu.

"Ben i Džen su veoma dobro... Mnogo puta vidimo Bena uznemirenog, to je zato što on mrzi da ih u stopu prate. To je samo jedan deo njegovog dana od kojeg se plaši, a često se to uvuče u njegov svakodnevni život i na kraju izgleda kao da je uznemiren ljudima sa kojima je ili okolinom, kada su u stvari samo neki fotografi koji su samo kreteni", započeo je izvor.

"Ben ne voli da se fotografiše na crvenom tepihu ili da ga fotografi snime kada su napolju i bave se redovnim životom. On zna da Džen to voli, pa ih to ponekad dovodi u sukob, ali na kraju se vraćaju na jedno mesto da bi bili srećni. Život koji žive kao slavni par ponekad može biti težak zadatak, jer Ben samo želi da ode u restoran ili popije kafu i ima više privatnosti", nastavlja.

Na pitanje o glumčevim pomalo očajnim slikama, Dženifer Lopet je rekla za "Entertainment Tonight":

"Ben je dobro. Ne morate da brinete o Benu, samo da vam kažem. On je dobar. On je srećan", istakla je.