MEDICINSKA SESTRA, UČITELJICA I ŠALTERSKA SLUŽBENICA OTKRILE ZAŠTO VARAJU: Žene SUROVO ISKRENE – Ne, nisam nesrećna!

7 žena otkrilo je zašto varaju svoje partnere. I dok mnogi veruju da su razlog preljube nedostatak pažnje ili loši intimni odnosi, iznenadiće vas šta je njih ponukalo da se upuste u afere.

Zašto se žene odlučuju na prevaru? Uvreženo mišljenje je da muškarci češće varaju od žena, da je za njih preljuba čisto fizička stvar, dok su dame sklonije tome da ulaze u afere u potrazi za ljubavlju. Ali, da li je baš tako?

Logično je da se zaključi da osoba vara zato što je nezadovoljna u vezi, partner joj ne poklanja dovoljno pažnje, možda ne dobija dovoljno "akcije", strast je izbledala... Ovo su razlozi koje preljubnici najčešće navode kao razlog svoje nevere. Da to nije tako lako izvesti, nije jednostavno lagati partnera i sakriti aferu, otkrile su žene koje su iskreno, na jednom forumu ispričale kojim trikovima one pribegavaju. Ovog puta je sedam žena, u anonimnoj anketi poljskog portala "Cluber", otkrilo šta je njih podstaklo na prevaru. Ovo su njihova objašnjenja...

Nedovoljno romantike i "akcije"

"Muž je vodio ljubav sa mnom samo jednom mesečno i nije hteo da bude romantičan. Međutim, naša deca ne bi lako prihvatila razvod, tako da...", ispričala je 43-godišnja učiteljica koja je u braku 20 godina.

Veza na daljinu

"Bila sam u vezi na daljinu skoro četiri godine. Bili smo veoma mladi i nismo imali mnogo novca, pa smo se viđali samo četiri do sedam puta godišnje. Poslednju godinu naše veze nismo vodili ljubav, a kada bi došao u grad, primetila sam da je stalno slao poruke drugim devojkama. Nisam verovala da je sposoban da izdrži celu godinu bez intimnih odnosa, pa sam pretpostavila da me vara, a onda sam počela da 'skidam' aplikacije za upoznavanje. Išla sam na dosta sastanaka, a na kraju naše veze spavala sam sa jednim momkom jer sam osećala da je sve gotovo između mene i mog dečka. Sada, gledajući unazad, žalim što sam se previše plašila da ga ne izgubim i nisam imala snage da prekinem vezu kada sam počela da shvatam da me vara", otkrila je marketinška stručnjakinja stara 25 godina razloge svoje preljube.

Novo je uzbudljivo

"Ne varam zato što sam nesrećna. Zapravo sam veoma srećna u svojoj vezi. Ponekad imam utisak da ne varam toliko svog dečka koliko to rade drugi. Znam da zvuči kao da pokušavam da se opravdam. Znam da je to nemoralno i da sam ja kriva, ali istina je da kada varam, samo zadovoljavam svoje želje. Ne vređam partnera, ne pokušavam da mu se osvetim, niti da nadoknadim ono što mi nedostaje u vezi. Samo poželim da imam odnose i to i uradim. Ovo je slepa sebičnost koja mi omogućava da svoja osećanja stavim iznad njegovih, ali ne želim da ga povredim, želim da ugodim sebi. Samo želim da vodim ljubav sa različitim ljudima.

I da, pre nego što pitate, moj dečko i ja još uvek imamo fantastičan se*s. U toj sferi ništa nam ne nedostaje. Varanje nije učinilo da volim svog dečka manje, samo postoji nešto beskrajno se*si u nečemu ili nekom novom. Takvi intimni odnosi su nervozni, prožeti strahom da me ne uhvate, ali i čine da se osećam potpuno drugačije.

Osim toga, opijena sam idejom vođenja ljubavi sa muškarcima sa kojima ne moram da razgovaram ili da posle imam veze. Kada ste slobodni, pokušavate da se uzdržite od odnosa sa muškarcima sa kojima ne vidite budućnost. Kada ste u vezi (i varate), ulazite u odnos samo sa muškarcima sa kojima ne vidite budućnost. Rezultat je bolji se*s i manje napetosti koje se često javljaju na prvim sastancima... Osećam se manje sputano i nezavisnije. I zato više volim svog dečka. Da li nam ovo pomaže? Može biti. Naravno, ako ikada sazna za ovo, biće razoren. Zbog toga je važno da se odmere svi rizici. I, naravno, za prosečnog čoveka, koji je možda malo manje neozbiljan po pitanju morala, krivica će uvek biti glavni faktor", ispričala je 26-godišnja medicinska sestra.

Pijanstvo i nedostatak pažnje

"Spontanost trenutka. Bila sam pijana i moj dečko je neko vreme bio veoma hladan prema meni. Nije mi poklanjao dovoljno pažnje, nisam se osećala poželjnom", otkrila je još jedna žena, izvršna asistentkinja od 24 godine.

Loši intimni odnosi

"Nisam se osećala se*sualno zadovoljeno u svojim vezama", rekla je 45-godišnja menadžerka.

Osveta i bes

"Osveta. Bila sam mlada (25 godina) i znala sam da je naša veza već na kraju. Počeo je da me vara, a ja sam se svim silama trudila da sve popravim. Ali, nažalost, nije prstom mrdnuo da spase našu vezu. Sve vreme me je lagao i uopšte nije mario šta će biti dalje. Bila sam ljuta na njega, zato sam ga prevarila. Dve nedelje kasnije sam se iselila iz njegovog stana. A još dve nedelje nakon toga, videla sam ga sa devojkom sa kojom me je prevario. Tako da posle ovog incidenta nisam požalila ni za čim. Ovo je bio prvi i jedini put da sam nekoga prevarila", objasnila je učiteljica, 42 godine.

Kombinacija svađa i alkohola

"Bila sam depresivna i pod stresom, pa su mi prepisali antidepresive. Počela sam češće da izlazim i više pijem, jer sam i dalje osećala preveliki pritisak kod kuće... Radila sam punu smenu, čuvala decu, čuvala kuću i plaćala račune, muž je većinu svog slobodnog vremena provodio kako je njemu odgovaralo, prebacujući sve kućne obaveze na mene. I pored brojnih razgovora, svađa i lomova, ništa se nije promenilo. Antidepresivi su mi dali novu energiju, počela sam da provodim više vremena van kuće, drugi muškarci su mi poklanjali pažnju, sve više sam zaboravljala na odgovornost i često se opijala dok sve probleme ne zaboravim. Na kraju sam imala aferu i kasnije mi je dijagnostikovan bipolarni poremećaj. Nakon lečenja, moja odgovornost se ponovo probudila... Međutim, ovo nije mogao da 'reživi' moj 18-godišnji brak", objasnila je 43-godišnja šalterska službenica.