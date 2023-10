KSENIJA (32) SE UDALA ZA MILIJARDERA (68) I RODILA DEVOJČICU: Nije slutila šta će je snaći, godine su najmanji problem!

Nakon što se udala za 36 godina starijeg Egipćanina, naišla je na brojne osude.

Ksenija Deli (32) se proslavila učešćem u spotu Džastina Bibera "What do u mean". Veliku popularnost stekla je na društvenim mrežama, a još veću nakon što je objavila da se udala za egipatskog biznismena Osamu Fati Rabaga Al Šarifa koji ima 68 godina. Razlika od 36 godina i bogatstvo Egipćanina učinili su da malo ko veruje da se radi o braku iz ljubavi. Ipak, to ih nije sprečilo da osnuju porodicu. Osam i Ksenija su roditelji devojčice.