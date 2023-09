ZATRUDNJELA U ČETVRTOM RAZREDU SREDNJE I UDALA SE TRI PUTA!

Kaja Ostojić iza sebe ima tri braka i jednu ćerku koju je rodila sa samo 19 godina.

Izvor: Instagram/kaya_ostojic

Pevačica Katarina Kaja Ostojić izgradila je uspešnu karijeru, iza sebe ima brojne hitove, ali i još puno vremena na neke nove. Pored muzičke karijere javnost je uvek bila zainteresovana za njen ljubavni život, pogotovu nakon učešća u Velikom Bratu gde je stupila u vezu s tada popularnim reperom Đorđem Miljenovićem, poznatijim kao Skaj Vikler.

Njihova veza nije potrajala, a pjevačicu su nedavno spajali s hrvatskim teniserom Bornom Ćorićem s kojim je uslikana u društvu. Ipak ubrzo su se pojavile informacije da je par raskinuo, a onda i navodi da je Kaja sreću pronašla navodno pored 13 godina mlađeg sina uspješnog biznismena.

O ovim vezama pjevačica nije javno govorila, ali o svojim brakovima jeste u više navrata. U prvi brak pjevačica je stupila sa samo 19 godina, sa Nikolom Dragojlovićem, koji je važio za opasnog momka i koji je hapšen zbog posjedovanja nedozvoljenih supstanci i napada na službeno lice.

"Imala sam jednu pravu tradicionalnu srpsku svadbu. Hotel Jugoslavija, tri muzike, tada sam bila trudna, pa nisam mogla da igram puno. Bila sam ograničena, nisam bila najsrećnija mlada jer mi ništa nije stajalo", rekla je Kaja o prvom braku.

Oni su dobili u braku ćerku Nikolinu, a razveli su se kada je ona imala samo šest mjeseci, pjevačica se prisjetila i trenutka kada je roditeljima u četvrtom razredu srednje saopštila da je u drugom stanju.

"Kada sam saznala da sam trudna, nisam bila uplašena, iako sam bila mlada. Nije ni Nikola. Bili smo u fazonu 'tako je kako je, mi se volimo, zadržaćemo dijete i vjenčaćemo se'. Moji su imali velika očekivanja, pa im je vijest da sam trudna bila šokantna. Bili su i protiv moje veze sa Nikolom. Povrijedila sam ih svojim postupcima, baš su bili ljuti na mene, ali sada ih razumijem", rekla je Kaja i dodala da su problemi u braku počeli još tokom trudnoće.

"Tada sam počela da shvatam da on nije za mene, ali sam pomislila ma rade mi hormoni jer sam u drugom stanju. Kada sam se porodila očekivala sam njegovu podršku, ali je nisam dobila. Tada sam shvatila da ni sama psihički nisam bila spremna za bebu iako sam mislila da jesam. Nikoli je preče bilo da izađe u grad sa društvom, nego da bude uz mene i kćerku. Posle jedne veće svađe pozvala sam oca da dođe po mene. Tata se odmah stvorio, a ja sam podnijela zahtjev za razvod braka".

Kaja je otkrila i kako se na prvi pogled zaljubila u svog drugog, a onda i trećeg supruga - košarkaša Uroša Duvnjaka, a potom i svjetski poznatog DJ-a Džunior Džeka. Uroš i Kaja vjenčali su se 14. jula, 2009. godine u opštini Zvezdara. Vjenčanje je bilo tajno i intimno, a ceremoniji je prisustvovala njihova najuža rodbina, prijatelji i kumovi. Svjedok na vjenčanju Kaji je bila njena koleginica Maja Marijana, dok je Urošu kum bio prijatelj iz detinjstva.

Izvor: MN Press

"Sa Urošem se sve brzo izdešavalo. Zaljubila sam se na prvi pogled. Odmah smo se vjenčali, pa nismo ni stigli bolje da se upoznamo. Nismo pravili veliku svadbu, samo smo se registrovali. Naš brak, sa sve zabavljanjem, trajao je dvije godine od čega smo bili razdvojeni godinu dana, jer je on igrao u Poljskoj, a sam bila čas kod njega, čas u Beogradu. Morala sam da radim jer sam imala troškove oko kćerke koja je išla u školu, a plaćala sam i dadilju koja je bila sa nama. Sve je to bilo na meni", prisjetila se Kaja.

Tokom snimanja emisije "Operacija trijumf" 2011. godine, Kaja se upoznala sa di-džejom Vitom Lućenteom, poznatijim kao Džunior Džek. Prijateljstvo su održavali putem društvenih mreža, a vezu su započeli kada ju je pozvao da mu bude gost u vili u Briselu.

Izvor: Instagram/realjuniorjack

Pjevačica je 2014 godine udala za svog tadašnjeg vjerenika, di-džeja Džuniora, a vjenčanje je održano u Briselu, u intimnoj atmosferi - "To je bila igra sudbine. Upoznala sam ga tri godine prije nego smo započeli vezu na jednoj žurci. Od svih ljudi koji su bili tu, on je prošao pored mene i zaustavio me. Kada sam otišla prišao je mom menadžeru i tražio mu moj broj telefona. S vremena na vrijeme smo se čuli preko Skajpa, pitao me kako sam šta radim.. tek kada je na fejsu vidio da više nisam zauzeta, odnosno da sam se razvela od Uroša, počeo je intenzivnije da mi piše", ispričala je jednom prilikom.

Pjevačica je rekla i da se udala za Džeka "jer nije bilo drugog načina da legalno boravi u Belgiji". Dugo je bila u vezi i sa hrvatskim fudbalerom Mateom Pavlovićem, za kog je rekla da ga je upoznala sasvim slučajno preko zajedničkog prijatelja i da je bila "ljubav na prvi pogled". I kada su svi očekivali da četvrti put kaže "da", uslijedio je raskid posle tri godine ljubavi, a ona nikada nije htjela to previše da komentariše.

