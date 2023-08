UDAJE SE DUŠICA GRABOVIĆ, ALI DALEKO OD SRBIJE: Dečka upoznala kad je NAJVIŠE patila - ljubav na prvi pogled na nastupu!

Dušica Grabović uveliko planira budućnost sa partnerom, a priznaje da već rade i na prinovi, jer je on njena najveća ljubav.

Pjevačica Dušica Grabović je već duže vrijeme ispunjena na ljubavnom polju i, kaže, srećnija nego ikad, a partnera za kojeg uskoro planira i da se uda upoznala je kada joj je bilo najteže, odnosno kada je izgubila oca i ostala bez oba roditelja.

"U najtežem periodu svog života, nakon očeve smrti, Bog me je pogledao i poslao mi najveću ljubav. Na prvi pogled sam prepoznala da je on onaj pravi. Kada sam bila mala, moja pokojna baka mi je govorila: 'Kada budeš srela čovjeka svog života, nešto će te presjeći preko stomaka i kada mu budeš vidjela oči zaboravićeš na sve koje si ikada imala, postojaće samo on'. Sada razumijem šta mi je pričala, jer mi se upravo to i desilo", kaže Dušica, koja je otkrila i kako se desio taj famozni susret.

"Upoznala sam ga 3. septembra 2022. u inostranstvu na jednom od mojih nastupa. Čim sam ga pogledala u oči, znala sam da je on moja životna ljubav. Do sada nisam znala da postoje ovakva osjećanja. Iskreno, toliko sam srećna, da mislim da trenutno na planeti ne postoji srećnija osoba od mene. Radimo na porodici i na prinovi", poručila je i priznala da mašta o bajkovitom vjenčanju, ali ne u Srbiji.

"Pružio mi je podršku i dao mi je vetar u leđa za sve planove koje imam. Zajedno smo u svemu, pomažemo se. Jako je pažljiv i brižan. Što se tiče udaje, to će biti prvi put da stanem na ludi kamen. Imala sam prilike i do sada, ali Bog je htio da sretnem pravu ljubav i da sudbonosno 'da' izgovorim čovjeku kojeg najviše volim. Mislim da bez njega ja ne bih bila ja i više ne vidim svoj život ako nije on u njemu. Planiramo glamurozno vjenčanje, ali ono se neće desiti u Srbiji, već daleko odavde, to je jedino što za sada mogu da kažem. Planiramo da pozovemo na vjenčanje samo ljude koji su bili uz nas kada nam je bilo najteže, prave prijatelje", ispričala je Dušica koja kaže i da ima puno poslovnih planova, ali ne želi da ih otkriva.

"Bavim se i dizajniranjem odjeće, to mi je jedna vrsta hobija. Moju kreaciju je ponijela i Jovana Jeremić jednom prilikom u svojoj emisiji", istakla je na kraju razgovora.

