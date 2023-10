MUŠKARCI PRIZNALI KAKO SE STVARNO OSEĆAJU KAD ŽENA NE DOŽIVI VRHUNAC: "Ja gotov, a ona pita - Nemaš ništa protiv? IMAM!"

Muškarci detaljno objasnili kako se osećaju kad partnerka ne može da doživi vrhunac tokom intimnog odnosa!

Postoji mnogo žena kojima vrhunac tokom samozadovoljavanja ne predstavlja nikakav problem. Ipak, on postaje problem kada je u pitanju intimni odnos sa partnerom. Terapeuti kažu da postoji nekoliko razloga koji mogu da budu fizičke, mentalne ili emocionalne prirode. Prema njihovim rečima, to može da bude nedostatak predigre, fokus na snošaj bez potrebnog nivoa stimulacije klitorisa, nedostatak psihogenog ili fiziološkog uzbuđenja ili problem u vezi kao što je nedostatak privlačnosti, loša komunikacija ili ljutnja.

Bez obzira na sve moguće opcije, muškarci nedostatak vrhunca kod žena povezuju sa svojim veštinama u krevetu. Kad vide da žena nije postigla zadovoljstvo, mnogi će pomisliti da nisu dovoljno dobri, pitaće se šta rade pogrešno, pa čak i da li se njihova partnerka žali prijateljicama na loš intimni život. Muškarci su konačno priznali kako se stvarno osećaju kad njihove partnerke ne mogu da dožive vrhunac:

Muškarac (41) koji je u braku šest godina

"Na početku smo imali fantastičan intimni odnos, bar sam ja tako mislio. Nakon samo osam meseci devojka mi je priznala da ima problem sa postizanjem vrhunca. Pitao sam je kad je to počelo i ispostavilo se da je odglumila svaki put kada smo bili intimni. Bio sam šokiran i stvarno povređen. Sav taj intimni život koji smo imali postao je nekako lažan.

Pitao sam se: 'Zašto bi to glumila sa mnom? Zašto mi to nije rekla ranije?'. Inteligentan sam i odlično svestan da je većini žena potrebna stimulacija klitorisa kako bi postigle vrhunac. Uvek sam pazio da ima puno predigre i da joj posvetim dosta pažnje. Njeno priznanje me jako zbunilo i verovatno nisam baš najbolje reagovao.

Problem nije u tome što nije u stanju da ga doživi, već što mi to nije rekla ranije. Sad nikako ne mogu da se oslobodim osećaja da nešto radim pogrešno, da moja tehnika nije dobra. Zabrinut sam da ona o tome priča sa svojim prijateljima i da sad svi znaju kako sam neuspešan u krevetu.

Vodili smo ljubav nakon toga i jako se trudim da je ne ispitujem o tome, ali ne mogu sebi da pomognem. Moram da je pitam da li je doživela vrhunac, da li joj je OK što se to ne događa, jesam li ja kriv, šta drugi put mogu da učinim drugačije. Osećam kako koluta očima u mraku i postaje ljuta što svaki put mora da prođe kroz ovaj ritual, ali ne mogu da se zaustavim.

Pitam se da li me voli, da li je u iskušenju da se javi bivšem koji ju je dovodio do vrhunca. Na početku veze mi je pričala o vezi koju je imala sa tim tipom, bio je to samo intimni odnos. Rekla je kako je sa njim imala najbolje vrhunce. Mislim da sad gorko žali što mi je to rekla".

Muškarac (32) koji je trenutno solo

"Sebe smatram dobrim ljubavnikom i shvatam lično ako ženu ne mogu da dovedem do vrhunca. Priznajem, ima ponešto ega u tome, ali zaista želim da se ona dobro provede u krevetu kao i ja. Intimni odnos je mnogo bolji ako oboje doživite vrhunac. Osećaš se nekako dobro kad se to dogodi. Kad vrhunac kod žene izostane, to me natera na preispitivanje svog umeća. Osim toga, u meni se uvek javi neprijatan osećaj kad je očigledno da nije doživela vrhunac. Ne znam šta bih joj rekao na kraju. Nezgodno je.

Mislim da većina žena vrlo lako doživi vrhunac. Vi prodirete i u roku od nekoliko minuta, ona počne da stvara zvukove koji nagoveštavaju put do vrhunca. Volim takav odnos, kad ne moram da se suzdržavam. Jedna devojka mi je rekla da su to sve s***a i kako retko koja žena doživi vrhunac tokom odnosa, ali ja imam puno iskustva i znam da greši. Lako mogu da razlikujemo pravi i lažni vrhunac, pa bih rekao da najmanje 70 odsto žena doživi vrhunac.

Jedna od mojih bivših bila je vrlo posebna i zahtevna u pogledu onoga što joj je potrebno pre vrhunca. Imao sam osećaj da mi naređuje i na kraju je to prestalo da bude zabavno. Sve je moralo da se vrti samo oko nje i nisam više mogao da se opustim i uživam. Druga bivša devojka je bila u stanju da doživi vrhunac samo pomoću vibratora.

Imali bismo odnos i činilo se da uživa u tome, ali kad bih ja bio gotov, ona bi se okrenula prema meni i rekla: 'Nemaš ništa protiv, zar ne?'. Zatim bi otvorila fioku i izvadila vibrator. Uvek bih rekao 'Ne, nemam ništa protiv' i otišao u kupatilo dok je ona radila svoje. Ali, moram da priznam da je to znalo da me nervira. Nikad nisam shvatio zašto je ženama potreban vibrator kad u krevetu imaju pravog muškarca.

Pitam žene šta im je potrebno za vrhunac i rado činim sve što požele, ali većina njih kaže: 'Samo radi ono što uvek radiš' i čine se nervoznima ako ih to ponovno pitam. Žene bi trebalo da budu slobodne, ali uglavnom i dalje očekuju od muškarca da preuzme vođstvo u svemu".

