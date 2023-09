ZAŠTO VAS KOLEGA ILI KOLEGINICA "LUDAČKI" PRIVLAČE: Evo šta stoji iza AFERA NA POSLU i da li stvarno nema emocija!

Stručnjaci su otkrili zašto nas afere na poslu privlače, zbog čega se u većini slučajeva završe neslavno i da li se flert sa kolegom ili koleginicom smatra prevarom.

Izvor: Prva TV

Da li ste se nekada zamislili u zagrljaju kolege ili koleginice ili ste čuli da neko ima aferu na poslu? Ljubavne afere na radnom mestu mogu da budu uzbudljive, ali mogu da imaju i veoma loše strane. Statistika kaže da se čak 68 odsto veza sa kolegom završi neslavno. Zašto nas privlače afere na poslu i kada intimni odnos kolega može da preraste u ljubav na duže staze, otkrili su Vlada Ilić, terapeut porodičnog poretka i Edita Mešanović, porodični konstelator.

"Ovo je vrlo često viđeno. Posao nas privlači zbog magnetizma kojim zrači, a isto tako na poslu nalazimo osobe koje zrače magnetizmom. Sve više smo na poslu, a sve se manje upuštamo u ozbiljnije veze. Bežeći na posao, pokušavamo da nađemo zamenu. Ili bežimo od problema koji imamo kod kuće ili nalazimo zamenu za dublju vezu, nadajući se da to neće da se ostvari u dubljem smislu, već da će ostati površno. Ipak, ima izuzetaka, postoje fantastične ljubavi koje su se našle na poslu", rekao je Vlada Ilić u emisiji "150 minuta" na Prvoj, dok je Edita Mešanović objasnila da je prirodno to što nas privlači "zabranjeno".

"Prvo bih se dotakla reči afera. Afera je uvek nešto skriveno i zabranjeno. Ljudi u sebi imaju životnjski instinkt koji želi nešto zabranjeno. Osećamo se ponovo živima, što znači da ako smo u vezi ili braku gde već odumiru osećaji, mi tražimo da nešto ponovo osetimo. Potreban nam je osećaj da "gorimo", da nešto bude izvanredno. Mnogi koji su u brakovima duže godina, ne rade na osećanjima. Posao nam olakšava da uđemo u takav neki odnos. Pre ili kasnije sve ispliva na površinu. Vrlo je teško da se nešto sakrije, to su energije koje se osećaju. Vrlo je izazovno da se sakrije na duži period", objasnila je Edita.

Kad intimni odnos može da pređe u ozbiljno?

"Ako su u dužim vezama, koje nisu stabilne čim se upuštaju u afere, ponekad se takve afere zloupotrebljavaju da se oživi intimni odnos kod kuće, ali tu imamo i treću osobu koja postaje deo sistema. To je uvek na tankoj niti. Ako ta veza u kojoj već jesmo ne valja, zašto se ne prepustiti novoj partnerskoj vezi koja prija i koja cveta", rekao je Vlada, dok je Edita objasnila:

"Kad prelazi u ozbiljno, zavisi od spremnosti inicijatora i koliko je neko spreman da napusti svoju zonu komfora. Kad je neko duže u braku, veoma je izazovno napustiti taj sistem, pogotovo za muškarce. Žena će retko kad ući u aferu ako se emotivno već nešto nije stvorilo. Muškarac voli da isproba, a on jednostavno zna kako da napravi granicu", rekla je Edita.

Da li se intimni odnos može odvojiti od emocija?

"Većina muškaraca pokušava to da odvoji, ali to nije moguće. Uvek su emocije u pitanju, ali je pitanje koliko je osoba spremna da se suoči sa emocijama, koliko je spremna da im se prepusti ili koliko je površna, pa emocije stavlja po strani. Uvek je pitanje šta je u pozadini, da li je to puka žudnja koja će zadovoljiti osnovne animalne potrebe ili iza toga zaista postoji emocija, jedna privlačnost, magnetizam koji iznutra privlači drugu osobu i ima mnoge karakteristike ljubavi koja može da opstane", objasnio je terapeut porodičnog poretka i otkrio da li je flert prevara:

"Emotivno stabilna osoba koja je u srećnom braku, ne primećuje flert. Ne zanima je, ona ne vidi. Prvi signal da nešto nije u redu jeste ako se kod vas javlja uzbuđenje zbog kolege ili koleginice. Tada treba da skupite hrabrost i suočite se sa tim, da vidite šta nije u redu. Potrebno je da vidite da li ljubav može ponovo da se rasplamsa. Pitanje je i u kakvoj ste emotivnoj vezi sa novom osobom, da li je to samo zajedničko iskustvo ili je kod druge osobe ostavilo duboke emotivne veze. Onda dolazite u problematiku trougla iz koga se ne izlazi tako lako", objasnio je Vlada Ilić.

