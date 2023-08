ŽRTVOVALA SE 7 DANA I DALA MUŽU NAJVEĆI POKLON IKADA! Život im se promenio iz korena: "Sad imam supruga od 25 godina"

"Imali smo veće šanse da dobijemo na lutriji, nego za ovo", rekao je bračni par čija je priča obišla svet.

"To se zove ljubav", rečenica je kojom svet opisuje Donu i Darena Kird, bračni par čija je priča doprela do miliona ljudi. Daren Kird (51) je bolovao od policistične bolesti bubrega, a njegova supruga Dona žrtvovala je svoj bubreg za njega. Par se oporavlja od transplantacije koja je obavljena u julu, ali već ističu da je to potpuno promenilo njihove živote.