IMAM MALI, MADA TO NIKAD NE KRIJEM OD ŽENA! Odnos je često bio ČIST BLAM, ali kad čuju razlog - NE SMETA IM!

Ispovest muškarca na Reditu o intimnim odnosima sa "malom alatkom" privukla je mnogo pažnje.

Izvor: MONDO / Samsung

Prema istraživanju "Joyclub-a", 59,1 odsto muškaraca voli svoj "ponos". Nije tajna da je većina njih sigurna u teoriju da je ženama veličina polnog organa od ključnog značaja, iako su pojedina istraživanja pokazala da nije od presudnog značaja. Nebrojeno puta smo imali prilike da slušamo ispovesti muškaraca sa ogromnim veličinama i probleme sa kojima se nose, ali šta je sa onima kod kojih je situacija obrnuta?

Jedan od njih priznao je na Reditu da od žena ne krije da ima mali polni organ. Razlog je taj što je tako rođen. Mikrope*is je medicinski izraz za polni organ koji se obično dijagnostikuje pri rođenju, a koji je znatno manji od normalnog raspona veličina za novorođenče. U svim ostalim aspektima, uključujući strukturu, izgled i funkciju, on je kao i svaki drugi, zdrav polni organ.

Prema studiji iz 2010. objavljenoj u časopisu "Science Direct" pod nazivom "Poremećaji polnih organa", zvanična definicija mikrope*isa je veličina polnog organa koja kod odraslih muškaraca obično iznosi ispod 9,32 cm, dok kod dečaka pre puberteta spada ispod 3,8 cm.

Kako bi ljudima pružio uvid u to kakav je život muškaraca sa mikrope*isom, napisao je na Reditu da ga svi pitaju ono što žele. Naglasio je da mrzi što je rođen sa malim polnim organom, ali da će rado odgovoriti na sva pitanja. Jedna osoba je pitala: "Kako pristupate intimnim odnosima kada upoznate devojku, na primer, da li je prvo obavestite ili samo krenete i molite se za najbolje?".

Muškarac je odgovorio da se "nikada ne trudi da laže žene, jer to nema smisla". Objasnio je da zaista nije moguće lagati za nešto u šta će se same uveriti. "U početnim fazama poput onih razgovora dok se upoznajemo i samo ako tu temu pominjemo, biću iskren i reći ću joj za svoju veličinu. Ranije sam imao neprijatna iskustva, pamtim koliko sam se jednostavno svađao sa ženama. Nadao sam se najboljem samo i to se nikada nije dogodilo. Shvatio sam da je bolje da kažem", odgovorio je muškarac.

Zatim je jedna žena pitala kako se devojke nose sa situacijom, jer se čini da bi to mogao da bude ozbiljan problem u spavaćoj sobi. Anonimni muškarac je tada odgovorio: "Uglavnom su sve partnerke sa kojima sam bio bile razočarane. Nisu morale ništa da mi kažu, osećao sam. Ipak, kada sam odlučio da sam otvoreno govorim o tome, počele su da prihvataju. Sve što mogu da uradim jeste da prihvatim sebe", objasnio je muškarac.