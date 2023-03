AKO POSLE LJUBLJENJA OSETITE OVE TEGOBE, HITNO KOD LEKARA: Posledice mogu da budu OPASNE, a oporavak traje MESECIMA!

Mononukleoza, naizgled bezopasna bolest, može da ima trajne posledice, kaže doktorka Ivana Begović Lazarević.

Za mononukleozu ili bolest poljupca nekada je važilo pravilo da se uglavnom javlja kod tinejdžera, ali u poslednje vreme je sve češća kod dece jer se prenosi preko čaša i flaša. Najčešće obolevaju adolescenti ili mlade odrasle osobe, a kako se mononukleoza leči i može li da ostavi trajne posledice, objasnila je u emisiji "150 minuta" na Prvoj doktorka Ivana Begović Lazarević, epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje.

"Najčešće se javlja kod tinejdžera, mlađih odraslih osoba i vezana je za prvi poljubac. Prenosi se poljupcem ili upotrebom predmeta koji je koristila osoba koja i ne mora da ima znake i simptome bolesti. Zato uvek kažemo deci da piju iz svoje flaše ili čaše. Može da se pojavi i u vrtićima", rekla je doktorka i objasnila kako se mononukleoza manifestuje:

"Do 25 odsto ljudi, čak i više, može da ima prisutan virus u ždrelu, da ga analiza krvi potvrdi, a da nema nikakve simptome. Ukoliko se virusna infekcija klinički manifestuje, to se obično manifestuje tako što tinejdžer ima povišenu telesnu temperaturu, glavobolju, malaksao je, a mogu da se napipaju limfne žlezde i pristuna je gušobolja. Sve su to simptomi koji mogu da budu različito prisutni, slabije ili jače", objasnila je dr Begović Lazarević.

U pojedinim slučajevima može da dođe do opasnih komplikacija, poput pucanja slezine.

"Ako je gušobolja izrazita, krajnici mogu da budu prekriveni, može da bude jako otežano gutanje, temperatura može da traje deset i više dana. Ključno je da se miruje. Kod izvesnog broja obolelih može da se pojavi povećanje jetre i slezine, to je jako bitno. Tada je najvažnije i da se nakon oporavka ne bavite sportom. Postoji opasnost da, dok se slezina ne vrati u normalne dimenzije, dođe do rupture, a to je ozbiljna komplikacija", rekla je doktorka.

Slezina filtrira krv i štiti od infekcija, odstranjuje stara i oštećena krvna zrnca iz krvotoka. Bol u gornjem delu stomaka najčešći je simptom rupture slezine. Ipak, posle povrede slezine bol se može osetiti i na levom zidu grudnog koša, ramenu. Doktorka je napomenula da oprovak od mononukleoze zavisi od imuniteta osobe, te tako može da traje dve nedelje, a u pojedinim slučajevima i po nekoliko meseci.