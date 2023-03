MUŠKARCI U OVIM GODINAMA SU NAJBOLJI LJUBAVNICI! Dona istim stopama k'o Madona: Otkrila zašto žene privlače mlađi momci

Da li su mlađi momci bolji ljubavnici od starijih?

Izvor: Instagram/_joshpopper/printscreen

Za mnoge poznate ličnosti godine su samo broj. Pa tako, sve češće možemo da vidimo veliki jaz u godinama između partnera na javnoj sceni. Nedavno je u žižu javnosti dospela pop zvezda Madona (64) sa svojim 35 godina mlađim momkom, bokserom, Džošom Poperom (29). Pre toga, veliku buru je izazvala i pevačica Šer (76) koja se zabalja sa 40 godina mlađim muškarcem. Kako je jednom prilikom izjavila, ljubav ne poznaje matematiku.

Ali, da se osim poznatih ličnosti i obični ljudi susreću sa velikom razlikom u godinama, dokazala je i žena po imenu Dona Lambert (48). Ona je otkrila šta to mlađi muškarci imaju za razliku od onih starijih... Za Donu Lambert njen idealni ljubavnik je od 29 godina. Tačnije, njena romansa sa 19 godina mlađim muškarcem otpočela je pre pet godina.

"Imala sam 43 godine kada sam bila u četverogodišnjoj vezi s mladićem od 29 godina. Sreli smo se u baru. To mi je stvarno podiglo samopouzdanje, jer je bio vrlo živahan i zabavan za druženje. Darivao me cvećem i uvek mi je davao komplimente. Svega šest meseci ranije izašla sam iz 17-godišnje veze s nekim tri godine starijim od mene, a ta je veza postala dosadna", započela je ona svoju priču za Dejli mejl.

Kako kaže, sa njim uopšte nije osetila razliku u godinama, a što je najvažnije, podudarali su se na emotivnom nivou.

"Nikad se nisam osećala staro dok sam bila s njim. Zapravo, osećala sam se mlađom s njim. Stvarno smo se dobro slagali, zajedno smo išli na odmor i uživali u izlascima. U spavaćoj sobi sam ipak ja bila ta koja je vodila, a on je bio željan učenja. Uživala sam kao učiteljica i bilo nam je zabavno zajedno", otkrila je Dona.

Međutim, iako je svaki deo njihovog odnosa bio savršen, ispunjen ljubavlju i strašću, ipak jedna stvar je bila prelomna tačka za njihov odnos i krah veze.

"On je želeo decu, a ja nisam. Veza je išla svojim tokom i nakon četiri godine zajedno smo stvari okončali prijateljski", rekla je Dona i dodala da se nakon toga zabavljala sa muškarcima od 38 i 42 godine, ali da niko od njih nije bio ni približan kao 29-godišnji, sada već, bivši momak.

"Otkrila sam da u kasnim tridesetima i četrdesetima većina muškaraca razmišlja o velikim stvarima poput karijere ili rađanja dece. To komplikuje stvari i ne želim to u vezi. Volela bih pronaći drugog muškarca u kasnim dvadesetima. Ne treba da me obasipa darovima ili vodi u otmene restorane. U dobi od 29 godina muškarci još ne razmišljaju o velikim i važnim stvarima, oni su usresređeni na to da vas usreće", zaključila je na kraju.