MISLE DA O "AKCIJI" RAZMIŠLJAMO SVAKIH 7 SEKUNDI! Muškarci raskrinkali žene - ovo su vaše NAJVEĆE ZABLUDE o nama!

Muškarci su anonimno odgovarali šta smatraju pogrešnim verovanjima suprotnog pola, a neki odgovori će vas iznenaditi.

Nije tajna da žene često kažu "Samo ti je se*s u glavi" dok se obraćaju muškarcima. Ipak, čini se da se jači pol ne slaže, makar ako je suditi po anonimnim odgovorima koje su ostavljali na Reditu. Bilo je raznih stavova - od toga da nije istina da ih ne zanima organizacija venčanja, do brige o deci i kućnim poslovima. Evo šta su naveli za najveće zablude žena:

Stereotipi u svim reklamama da ne znamo kako da operemo veš, kuvamo, vaspitamo decu ili bilo šta drugo, ako nam to žene ili devojke ne pokažu. Živim sam i nikada nisam zurio u krpu, nikada nisam morao da kupim večeru zato što je moja zagorela, osim kad sam bio pijan. Sposoban sam da brinem o bebi bez zivkanja žene da mi da uputstva.

Da svi muškarci varaju. Znam mnoge žene koje su preljubnice. I ja sam jednom bio prevaren i pokušao sam da pronađem statistike da muškarci varaju više nego žene, ali otkrio sam da smo jednaki u tome. Ispostavilo se da su neki ljudi samo takvi, bez obzira na pol.

Da muškarci nemaju problema sa samopouzdanjem. I mi znamo da budemo nesigurni zbog svog tela.

Da ih nije briga za venčanje. Meni je stalo! Ne mogu da verujem koliki broj ljudi će reći: 'Sve što treba je da zapamtiš gde treba da dođeš i kažeš - Da'. Ja sam zapravo imao vizije kako želim da mi venčanje izgleda i prođe. Ali, niko nije verovao da mi je stalo, čak i kada sam preduzeo nešto.

Mrzim kada ljudi pričaju o tzv. muškom virusu ili prehladi. Bolestan sam i loše se osećam, a takvi komentari ne pomažu.

Ako smo dugo u kupatilu, to ne znači da se tamo samozadovoljavamo. Ponekad i mi uživamo u dugom tuširanju.

Muškarci razgovaraju sa ženama samo kada od njih nešto žele. Da, želim nešto kada razgovaram sa ženom, želim da razgovaram sa nekim i to je to. Jednom sam bio u baru, potapšao neku devojku po ramenu i rekao: 'Oprosti'. Odmah je prevrnula očima, odskočila i rekla: 'Uh, imam dečka'. Uh, samo sam hteo da prođem pored tebe i dođem do šanka.

Ideja da je veličina one stvari povezana sa veličinom stopala. Imam veliko stopalo, a polni organ mi je prosečan.

Da o intimnim odnosima razmišljamo svakih sedam sekundi.

Mrzim kada je momak ljubazan i vredan u kući, a neko to komentariše da ga je supruga ili žena dobro istrenirala. Ne, uspeli smo da postanemo pristojna ljudska bića bez ženske pomoći.

Da li se slažete sa ovim spiskom?