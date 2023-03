OVAKVE ŽENE SU MUŠKARCIMA "FUJ" U KREVETU: Stručnjakinja otkrila šta im ubija želju, a od jednog ALATKA odmah PADNE!

Ako ste se pitali kakve to žene odbijaju muškarce u krevetu, evo odgovora!

Bilo da vole vatrene žene koje preuzimaju inicijativu ili one koje se radije predaju muškoj dominaciji, postoji jedna stvar koju jači pol "ne prašta" u krevetu, a to je loša higijena. Stručnjakinja za intimne odnose Trejsi Koks je otkrila da je to siguran način da se ubije želja za "akcijom".