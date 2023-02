PRELEPA RUSKINJA PRODALA SVOJU NEVINOST ZA MANJE OD 300 EVRA! Nije mogla više da izdrži, a sada se oseća KAO ŽENA

Eva je prodala svoju nevinost za manje od 300 evra, a evo i zašto...

Eva, bivša profesorka književnosti otkrila je da je prvi poljubac je imala s 19 godina, a kao tinejdžerki joj je bilo zabranjeno razgovarati o intimnim odnosima jer je odrasla u veoma patrijarhalnoj porodici.

Eva Bergera otkrila je kako je, upravo zbog toga svoju nevinost prodala sa samo 21 godinu i jednom dečku na Internetu za manje od 300 eura. Lepotica koja vodi rusko poreklo otvorila je dušu i progovorila o svojim prvim intimnim iskustvima u razgovoru za "LucaCast" podkast.

"Da, istina je. Imala sam 21 ili 22 godine. Moja prva ljubav i prvi dečko nije hteo da ima pravi intimni odnos sa mnom. Postala sam frustrirana i umorna od svoje nevinosti. Pronašla sam čoveka na Internetu. Dogovorili smo se za cenu oko 200 ili 300 eura. Otišla sam u hotel i on je to jednostavno učinio, to je sve", ispričala je ona. A kada ju je voditelj upitao kako se osećala nakon prvog puta, odgovorila je:

"Osećala sam se slobodno. Nisam više morala da čekam princa ili ljubav svog života. Osećala sam se kao žena", rekla je Eva.

Danas Eva trenutno živi u Budimpešti, ali nekada je, kako je rekla, bila studentkinja bez novca i radila kao administrator u jednoj teretani u Sankt Peterburgu.

"Živela sam u malom gradu i odrasla sam u vrlo strogoj porodici u kojoj nismo pričali o intimnim odnosima. Nisam imala puno iskustva o tome niti ikakvu edukaciju, a to sam silno želela", otkrila je u razgovoru i dodala da je u najktiričnijem periodu, dok je studirala, izgubila oca, te smatra da joj je tada jako nedostajala muška pažnja, što ju je ponuklo da proda svoju nevinost.