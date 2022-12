RADILA SAM U PARFIMERIJI, MUŠKARCI SEBE LAKO ODAJU: Tačno znam kad kupuju LJUBAVNICAMA, zato žene ne mogu da ih provale!

Prodavačica u luksuznoj parfimeriji otkriva kako zna da muškarac kupuje poklon za ljubavnicu, a ne suprugu.

Izvor: TikTok/screenshot/shannonhillnews

Danas popularna tiktokerka, nekada prodavačica luksuznih parfema. Šenon Hil godinama je radila u parfimeriji, gde je zahvaljujući iskustvu naučila da prepozna različite tipove kupaca. Najveću pažnju privlačili su joj muškarci koji su ljubavnicama redovno kupovali poklone.

Ova situacija naročito se dešava uoči praznika, a Šenon je objasnila na koji način bi shvatala da njene mušterije varaju supruge. Radila je na otmenom prodajnom pultu u Chanel prodavnici i usluživala muškarce koji su bili prilično velikodušni kada su novogodišnji i božićni pokloni u pitanju.

Objasnila je da oni kupuju proizvode za negu kože, ruževe i parfeme. Ipak, oni koji su iskusni preljubnici kupuju uvek dodatni, ali identični poklon. "Kupili bi svojoj ženi njen omiljeni parfem, sve bi lepo upakovali i onda bi kupili isti miris svojoj ljubavnici. Pogodite zašto? Nisu hteli da napuste kuću svoje ljubavnice mirišući na drugu ženu", otkrila je u viralnom snimku.

Toliko su bili redovni, da je jedan parfem postao prepoznatljiv po tome da ga najviše kupuju preljubnici.

"Uvek, uvek isti parfem. Bio je to Coco Mademoiselle. Nikad nije bio Chanel No 5, jer ljudi dolaze i kupuju to za svoju mamu. Nikada nije bio ni parfem Chance. Uvek je bio Coco Mademoiselle", ispričala je i dodala da je konstantno na ivici da stupi u kontakt sa njihovim suprugama. Ipak, svaki put je odlučila da se ne meša i ipak to ne učini.

Pogledajte snimak u kom govori o preljubnicima: