NAJNOVIJI TREND U VEZAMA JE ODLIČAN ZA VAS, ALI NE I ZA PARTNERA! Ako ne želite RASKID, ove stvari nikako NE RADITE!

Stigao je najnovi trend u ljubavnim vezama. Može da pomogne vašem odnosu, ali budite pažljivi!

Izvor: Shutterstock

Taman kad smo mislili da smo se odmorili od novih trendova koji se tiču veza i zabavljanja, stigao je jedan novi. U suštini, on je oduvek postojao, samo je sada konačno dobio zančenje i naziv - "na pola koplja".

U pitanju je držanje distance u vezi ili odnosu, ali ne bilo kakve! Zato ako se pitate zašto se partner ili simpatija drugačije ponaša nego inače, evo odgovora.

"Na pola koplja namerno iziskuje vreme koje je potrebno da partner proceni da li je veza prava stvar za njega, tako što ćete napraviti korak unazad", objasnila je Hejli Kvin, stručnjak za veze. Poenta je u tome da odvojite vreme kako biste shvatili kako se zapravo osećate u vezi. Ukoliko se osećate nesigurno, dajte sebi vremena da porazmislite šta je uzrok tome.

"Veze imaju svoj tok, počinju i završavaju se, a pre nego što okončate stvari, pametno je da odvojiti vreme za razmišljanje", poavetovao je ljubavni stručnjak. U suštini, ovaj termin se odnosi na nekoga ko nije ni posvećen, ali takođe nije odlučio ni raskine. Tako da su oni su negde između. A ukoliko se nađete u "na pola kolja" i poželite da se malo odaljite od partnera, stručnjak za ljubavne odnose, Hajli podelila je nekoliko korisnih saveta:

"Pokušajte ređe da se viđate i da se fokusirate na druge životne oblasti. Nađite vreme da razjasnite sebi odakle su potekle vaše sitne sumnje i nesigurnosti. Ili, možda da shvatite da vam je zapravo potrebno više ličnog prostora i vremena za sebe".

Za kraj, kako je i sama Hajli rekla, veoma je važno da partneru ne šaljete dvosmislene signale i da dopustite da vaš odnos predugo bude "na pola koplja", jer će verovatno da se završi neslavno. Takođe, znajte da je to samo privremeno stanje i da prečesto korišćenje može da dovede do kraha same veze.