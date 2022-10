MUŠKARAC OTVORIO DUŠU, NE ZNA ŠTA DA RADI SA DEVOJKOM: "Uvek ima posla, a viđam je sa drugima" - kaže da su joj to BRAĆA

Muškarac je otvoreno potražio savet jer ne zna šta više da radi. Ubeđen je da ga verenica vara, ali ne zna kako to da dokaže...

Oni ljudi koji su doživeli prevaru na sopstvenoj koži, znaju koliko to može da bude stresno, a kod nekih čak i da ostavi trajne posledice, pa tako da više nikada nemaju poverenje u budućeg partnera.

Upravo je jednu takvu ljubavnu agoniju, doživeo muškarac po imenu Džejn Ogorman koji je na Internetu javno zatražio savet, jer nije u pootpunosti siguran da li ga verenica vara.

Stručnjaci uvek preporučuju da je korisno da osluškujete i primećujete neobične znake u odnosu, a nekada nije na odmet da poslušate intuiciju, ukolio verujete u nju. Pa tako, Džejn je nakon više nelogičnih situacija počeo da sumnja da ga verenica vara, ali ona ga svaki put ubeđuje u suprotno.

"Ubeđen sam da me verenica vara, ali ona kaže kako sam paranoičan i da treba više da joj verujem", započeo je on svoju ispovest i dodao kako su se uvek lepo zabavljali, izlazili zajedno, kako im je seks bio odličan, ali čim se razdvoje ona "nestane sa radara", niti se javlja. "Ne zove me danima, a onda na društvenim mrežama postavlja slike iz kluba, na kojim je okružena drugim muškarcima, a za koje kaže da su homoseksualci", objasnio je on.

A da stvar bude zanimljiva, ona je ovog leta otputovala na more u Španiju sa drugarima, za šta Džejn nije ni znao, sve dok mu njegov blizak prijatelj nije rekao. Nakon što se vratila sa letovanja, Džejn se suočio sa njom i priznao joj da sve zna. Međutim, verenica mu je objasnila da su joj to prijatelji iz detinjstva sa kojima je odrasla i da ih gleda kao "braću". Takođe, napomenuo je kako ona i te kako voli da bude opuštena i spontana sa ljudima, ali da se plaši da se sve to otelo kontroli. Kako i sam kaže, na svaku njegovu sumnju, ona se izdere da je "lud" i da mu je potrebna stručna pomoć.

"U ovom trenutku smo otuđeni. Ne možemo nigde zajedno da izađemo i stalno govori da je zauzeta na poslu", rekao je Džejn, a na šta mu je jedan psiholog odgovorio da nažalost misli da je njihov odnos pri kraju.

"Ti i tvoja devojka jedva razgovarate, a kamoli da se viđate, a čak i kada govorite, optužujete jedno drugog, što uopšte nije zdravo", savetovao je on i dodao da je nabolje rešenje da sednu kao ljudi i lepo porazgovaraju. Kada odnos zapadne u jednu ovakvu krizu, prema rečima psihologa, najbolje rešenje jeste iskrenost, da objasnite da li želite i dalje da se borite i trudite i da uvek otvoreno pitate partnera u čemu grešite. U suprotnom, ukoliko više niste srećni u vezi, onda je bolje da na vreme izađete iz nezdravog odnosa.