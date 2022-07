SLUČAJNO UPALA NA ORGIJE SA 11 LJUDI - "MALO SAM OKLIJEVALA, ALI..." Otkrila detalje, a pitanje o UNUKU sve šokiralo!

Žena, koja se "slučajno" prijavila za orgije, detaljno opisuje iskustvo.

Izvor: Instagram/mishel_meshes

Mišel Karen je 51-godišnja Australijanka, koja je u svojoj zemlji stekla veliku popularnost zahvaljujući učešću u rijaliti programu "Married At First Sight". Ova, sada već poznata dama, šokirala je svoje pratioce kada je prenijela video sa OnlyFans platforme, na kom se vidi kako orgija sa jedanaest osoba.

Kako kaže, ovo je prvi put da je učestvovala u nečemu takvom, a da je najbolji dio priče taj što "nije imala pojma da će tu završiti". Tačnije, nije znala za šta se tačno prijavila.



"Slušajte, bila sam šokirana kada sam shvatila da sam stigla na orgije. Mislila sam da sam se prijavila za klasično 'dečko - djevojka' snimanje. Na početku sam malo oklijevala, nisam bila sigurna da li treba da se upustim u to, ali sam se na kraju uključila i ispalo je jako dobro", ispričala je Karen.

Za svoje "kolege" ima samo riječi hvale.

"O, da, neki od tih mladića su vrlo talentovani. Mogu vam reći da je bilo vrlo naporno. Na kraju je sve ispalo dobro i video traje 45 minuta", rekla je.

Osim toga, Karen je novinarima rekla da nikad u životu nije bila u tako dobroj finansijskoj situaciji nego kad je postala aktivna na OnlyFans platformi. Sva sreća, kaže, ima veliku podršku od porodice da se bavi pornografijom.

Ono što je još zanimljivije, to je da Karen ima unuka, a na pitanje kako će on gledati na sve kada poraste, ova baka ističe da se nada da će do tada sve postati potpuno normalno.