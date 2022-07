ZAMALO DA POVRATIM KAD SAM VIDELA ŠTA RADI: Devojka zgrožena zatekla dečka u krevetu - GADI MI SE da ga poljubim!

Devojci se zgadio dečko kada je videla da jede cerumen iz ušiju.

Izvor: Youtube

Momci mogu često da iznerviraju devojke zbog sitnica, uglavnom oko toga koliko su nemarni po kući i slabo vode računa o higijeni, ali za ovakvu bizarnu naviku do sada niste čuli. Na čačkanje nosa nekako je većina navikla, kao i na čačkanje ušiju kada zasvrbe, međutim koliko ljudi znate da jede cerumen iz ušiju?

Upravo se sa ovim susrela jedna žena. Kada je jednog jutra zatekla momka kako čačka uši, a zatim sadržaj stavlja u usta, momentalno se zgrozila. Ona je na jednom forumu za decu i roditelje upitala ostale: ''Da li još nečiji partneri jedu svoje sline, cerumen iz ušiju ili krmelje?'' Međutim, to nije sve. Nakon što ga je kritikovala i pitala zašto to radi, dečko joj je rekao kako većina ljudi isto to čini i da je ona previše osetljiva i gadljiva.

''Da li je stvarno to tako?'', postavila je još jedno pitanje, a onda je napisala da radije neće da poveruje kako većina ljudi isto to radi. Usledili su brojni komentari. Dok je jedna korisnica napisala kako ne bi mogla da bude sa takvom osobom, druga ga je uporedila sa majmunom.

"Neko takav ne bi bio moj 'partner'. Uradio bi to jednom i završili bismo", bio je jedan od komentara.

Iznenađena žena je kasnije dodala: "Tako mi je drago što to nije samo meni odvratno! Bilo mi je veoma gadno, ne mogu da podnesem ni pomisao da ga poljubim! Zašto, dođavola, on misli da je to tako normalno? Zapravo se pitam da li mogu da pređem preko ovoga... Ko zna šta sve radi, a da ja ne znam'', zaključila je na kraju.