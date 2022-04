HIT - ISTETOVIRAO SE U ČAST FUDBALERA, DEVOJKA MISLI DA JE ZA NJU: "Kako da joj kažem istinu kad je to uradila?"

Muškarac se požalio na problem - da li da kaže devojci da je njegova tetovaža posvećena omiljenom fudbaleru, iako misli da je namenjena njoj?

Kažu da o ukusima ne treba raspravljati, pa samim tim ni o razlozima nečijeg tetoviranja. Brojni su, od estetskih do emotivnih, iako su tetovaže obično vezane za značajne datume, događaje i ljude u našem životu.

Priča jednog mladića je mnogima zapala za oko zbog nesporazuma koji je nastao, a sada je odlučio da potraži pomoć na Reditu. Naime, Britanac je istetovirao broj 12 u čast fudbaleru koji je na svom dresu nosio taj broj. Kako kaže, totalno je zaboravio da je 2012. započeo vezu sa svojom devojkom, koja je njegovu tetovažu odmah povezala sa sobom.

Kako je objasnio na društvenoj mreži, njegova devojka je velika ljubiteljka tetovaža, a i sama je bila inicijator da i on uradi jednu. Često ga je nagovarala, ali on nije želeo da se istetovira tek tako, već kad zaista oseti "nešto značajno".

Kao veliki obožavatelj fudbala, oduvek se divio igraču Tomu Brejdiju, koji je tokom cele karijere nosio broj 12, pa je odlučio da istetovira taj broj. Kada je došao kući, pohvalio se devojci uz reči: "Konačno sam pronašao nešto što mi znači".

"Kad sam joj pokazao tetovažu, počela je da plače od sreće. Rekla je kako je tetoviranje godine kad smo se upoznali tako lepo i romantično, a meni nije ni palo na pamet da je to naša godina ili da će ona to tako shvatiti. Nije joj se baš svideo font i pitala me šta simbolizuje plava boja pa sam rekao: 'Tvoje plave oči!'", napisao je muškarac na Reditu i dodao:

"Tetovaža implicira da mi je Tom Brejdi važniji od nje, što nije istina, samo je duže deo mog života. Da li treba da joj kažem istinu? Znam da ću morati sve ljude da lažem o tetovaži ako joj ne kažem", pitao je muškarac druge korisnike.

Mnogi su mu savetovali da što pre kaže istinu svojoj devojci. Ipak, bilo je i onih koji su dečku napisali da bi na njegovom mestu tu tajnu "poneli radije u grob" nego sve otkrili devojci. Šta vi mislite?