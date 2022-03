BILA SAM LJUBAVNICA, A NJEGOVA BIVŠA MI JE NAJBOLJA PRIJATELJICA: Sve je počeo ovako, a evo zašto se ne kajem! (VIDEO)

Udala se za čoveka kojem je bila ljubavnica, pa otkrila kako je sve počelo i zašto se ne kaje što je bila "druga"!

Veze ponekad mogu da budu krajnje komplikovane, posebno zbog toga što ne možemo da biramo u koga ćemo da se zaljubimo. Aleksis Maunsi iskusila je to na svojoj koži, kada je počela da se viđa sa muškarcem po imenu Džoš, dok je on bio u vezi sa Alešom, koja je kasnije postala njena najbolja prijateljica.

Objasnivši sve u videu na TikToku, Aleksis je ispričala da su Džon i Aleša bili u vezi tokom cele srednje škole, a kada je ona upoznala Džoša, odmah je počeo da joj se nabacuje i tako su njih dvoje počeli da se viđaju Aleši iza leđa. Drugim rečima, ona je postala ljubavnica.

Džoš i Aleša su u međuvremenu dobili i ćerku, a kasnije su se razišli, a on je nastavio da "juri" Aleksis sa kojom je sada i u braku.

"Ispričala sam sve ovo jer sam želela da pokažem ljudima da je moguće prevazići prošlost i da možete da budete prijatelji. Aleša i Džoš – moj muž – bili su u vezi u srednjoj školi. Nas dvoje smo se upoznali kada su oni započeli vezu i ubrzo smo postali prijatelji. Džoš je Alešu varao sa mnom u srednjoj školi povremeno, a onda smo nas dvoje stupili u vezu kada su oni raskinuli. Njih dvoje su dobili ćerku dok smo Džoš i ja bili zajedno, tako da je prošlost bila teška", kaže Aleksis, koja ističe da je ona "treći roditelj" ćerki koju njen muž ima sa Alešom.

Ona je u drugom videu objasnila da u vreme kada se viđala sa Džošom nije bila prijateljica sa Alešom, niti je znala da on ima devojku.

"Bila sam srednjoškolka. To ne umanjuje ništa, ali u srednjoj školi me nije bilo briga. Sviđao mi se ko sam želela da mi se sviđa i ako mi kaže da nema devojku, onda mu verujem. Da li je to bilo pogrešno? Da. Da li se sada loše osećam zbog toga? Da, jer je sada volim i ona mi je najbolja prijateljica. Ali osim toga, ne osećam se loše jer naš život ne bi sada bio ovakav, sviđa mi se naš život", poručila je.

Mnogi su je u komentarima optužili da je ukrala dečka svojoj prijateljici, ali većina je ipak imala lepe komentare na njenu priču – da svi prave greške, posebno kada su mladi.

"Dešava se, bila si mlada. Kao da nismo svi pravili greške u tom periodu, dajte, ljudi", "greške su deo našeg života i ne definišu nas", ljudi prave greške i uče iz njih", neki su od komentara na ovu neobičnu priču.