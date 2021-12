ČUVALA SE ZA BRAK, PA POSLE SEKSA ZVALA SESTRU I VRIŠTALA: To je najgora odluka koju sam donela u životu! (VIDEO)

Žena koja je na odnose čekala do prve bračne noći otkrila zašto se pokajala zbog toga!

Izvor: TikTok/Screenshot/laci_bean

Sve je manje onih koji na seks čekaju do braka, ali Lejsi iz SAD-a je jedan od tih retkih primera. Ona je vaspitavana u tom duhu, ali je sada na TikToku otkrila zašto smatra da joj je to uništilo seksualni život.

Ona je odgovorila na objavu jednog čoveka koji se pojavljuje na početku njenog videa: "Samo želim da kažem da je čekanje seksa do braka stvarno loša ideja", kaže on, a Lejsi se nadovezuje: "Slažem se sa njim!".

Ova žena zatim objašnjava da je odrastala devedesetih godina "u kojima je kultura čistoće bila veoma popularna. U jednom trenutku sam mislila da se do braka neću ni poljubiti. Moj muž i ja smo ’tehnički’ čekali do braka".

Lejsi dalje objašnjava da je sa svojim suprugom pre braka imala seksualna iskustva, ali da seks nisu imali pre prve bračne noći.

"Nismo bili sto odsto čisti, znate na šta mislim. Ali, ako vam kažem da je moja prva bračna noć bila je*eno užasna, to je potcenjivanje. Sa medenog meseca sam zvala svoju sestru, koja je medicinska sestra, bukvalno sam joj vrištala na telefon ’mislim da sam polomila vaginu’".

Lejsi ističe da je odrastala verujući da svoje seksualne želje i potrebe treba da ostavlja po strani, te da je najvažnije da zadovolji svog muškarca.

"Zato što je me kultura čistoće naučila da je moj posao da zadovoljim muža, da je on najvažniji ili da on može da gleda pornografiju i vara me, bukvalno mi je trebalo nekoliko godina da shvatim ’pa čekaj, gde sam ja u ovom malom tangu?’", priznaje ona, dodajući: "Sada imam 32 godine i još uvek učim o tome, mrzim je*enu kulturu čistoće".

Pogledajte 00:58 Bez seksa pre braka Izvor: Tiktok/laci_bean Izvor: Tiktok/laci_bean

Više od milion ljudi je pogledalo njen video, a komentari su različiti.

"Ako neko želi da čeka, to je u redu, ali razlog tome ne treba da bude da bude pritisak ideologije", "majka mi je rekla da živim sa nekim godinu dana pre nego što se udam, to je najbolji savet koji sam dobila", "baka mi je rekla da kola uvek treba probati pre nego što ih kupiš", pisale su devojke.