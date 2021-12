NA PRVOM SASTANKU MU ISPALI ZUBI NA STO: Ono što se posle desilo je JOŠ GORE! (VIDEO)

Jedna žena ispričala je svoje horor iskustvo sa prvog satanka, ovako nešto stvarno nikad niste čuli!

Izvor: TikTok/Screenshot/amesburg83

Ejms iz SAD-a ispričala je sve o tome na TikToku, a sve je počelo tako što ju je prvo "naterao" da ga vozi okolo kako bi završio svoje obaveze, ali stvari su kasnije postale još gore.

"Ubrzo nakon što sam se doselila u Indijanu, odlučila sam da otisnem u vode Tindera. Nisam imala pojma koliko je to loša ideja! I tako sam upoznala ovog momka koji je narednog dana hteo da me izvede na fensi večeru, u popularni restoran za koji su potrebne rezervacije", započela je Ejms priču.

Na putu do restorana javio joj je da ima problem sa kolima i pitao je da li bi mogla da ga pokupi. Sve to je dovelo do toga da su propustili termin za koji su imali rezervaciju, a onda je želeo i da ga ona razvozi kako bi on završavao svoje obaveze.

"Tražio mi je da stanem na nekoliko različitih lokacija kako bi on nešto obavio. Pokupio je odeću sa hemijskog čišćenja, svratio na pumpu za nešto što mu je trebalo, kao i u banku", priča žena.

Nakon toga su usput svratili u jedan restoran, gde je ona naručila i margaritu. On joj je tada rekao da ne pije alkohol, pošto je pet puta hvatan u vožnji u pijanom stanju, nakon čega je odlučio da prestane da pije.

Ali, sve je to smešno u odnosu na ono što se kasnije desilo.

"Naručili smo hranu, on je uzeo zalogaj, a zubi su mu ispali na sto. Kad kažem zubi, mislim na četiri zuba. Uzeo je svoje zube i vratio ih u usta, nakon što ih je umočio u čašu sa vodom", ispričala je žena.

Nakon toga su, kaže, sat i po pričali o neprijatnim temama, uključujući i njegovu bivšu devojku, zašto živi sa sestrom svoje bivše devojke i njihovim psima, pa je odlučila da je vreme da prekine sastanak i ode kući.

Ipak, ubedljivo najgori deo je tek usledio! Na putu do kuće čovek je počeo da joj priča o stomačnim problemima koje ima, a na kraju je čak i uneredio u njenim kolima!

"U kolima mi je rekao da mu stomak nije baš sjajno. Volela bih da mogu da kažem da je samo prdnuo. On se u*rao u gaće na mom prednjem sedištu".

Pogledajte 02:37 Priča sa prvog sastanka Priča sa prvog sastanka Izvor: Tiktok/amesburg83 Izvor: Tiktok/amesburg83

Njen video je pregledan više od 70.000 puta, a njeni pratioci na TikToku su šokirani pričom.

"O bože, pobedila si! Užasno se osećam što sam se toliko smejala, izvini", "izgubila si me kod ’ispali su mu zubi’ a postalo je još gore", neki su od komentara, dok joj je jedna devojka poručila "ja bih ga ostavila još na pumpi".