"HTEO SAM DA JE ŽENIM, A ONDA SAM SAZNAO KAKVA JE ZAPRAVO": Mladić RAZOREN otkrićem - Samo jedno me je molila!

Mladić potražio savet psihologa nakon otkrića koje mu je srušilo svet...

Neko tek u braku otkrije mračne tajne iz prošlosti svoje ljubavi, a neko još u vezi pa za dlaku "izbegne metak". I jedna i druga situacija su praktično jednako mučne za onog koji je "obmanut". U ovoj drugoj našao se jedan čitalac poznatog britanskog tabloida, a svoju muku izložio je njihovoj kolumnistkinji i prihologu Didri.

"Draga Didri, imam 37 godina, devojka je pet godina mlađa od mene. Planirao sam da je ženim, a onda sam saznao nešto o njoj što me potpuno zbunilo i povredilo. Naime, njen bivši me kontaktirao putem Fejsbuka i poslao mi link na jedan sajt. Bio je to porno sajt, a moja devojka glumica u filmu", napisao je i dodao da je njegova nesuđena nevesta već ranije nagoveštavala da ima "problemartičnoig" bivšeg.

"Devojka me pre upozorila na njega, rekla mi je da je problematičan i znao sam da to radi iz osvete, ali ona je i dalje bila u tom filmu. Suočio sam je s istinom i sve je priznala, ali me molila da ne gledam te filmove jer želi da ostavi taj deo života iza sebe", kaže ovaj muškarac koji je želeo da ostane anoniman.

Dalje on opisuje kako je tekao razgovor između njega i njegove devojke, da mu je objasnila kako je taj "biznis" ušla iz očaja, uverena da neće moći ništa drugo da radi u životu. Ipak, odlučila je da je dosta i da mora da menja život, pa je napravila radikalne promene. Preselila se u drugi grad i prekinula sve nekadašnje kontakte.

"Sada mi je jasno zašto nikada nije htela da puno priča o sebi i svojoj prošlosti kada smo se upoznali. Pogledao sam sve filmove i osećam se užasno, ne mogu da izbacim iz glave to kakva je zapravo bila. Šta da radim?", apelovao je na doktorku Didri da mu pomogne.

Psiholog mu je objasnila da je sasvim normalno što se tako oseća, što "premotava filmove" u glavi, ali i da treba da ima na umu da je njegova devojka odlučila da se promeni i da je takav život ostavila iza sebe.

"I dalje možete da ostvarite srećnu budućnost o kojoj ste maštali i pre ovog saznanja. Moraš da prihvatiš njenu prošlost", avetovala je.

A šta vi kažete? Da li biste preščli preko ovakve činjenice?