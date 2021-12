SVI SE PITAJU KAKO JE UPECAO TAKVU LEPOTICU, SAD IM JE ZAČEPIO USTA: Misle da je sponzoruša, a on je otkrio pravi razlog

Svi osuđuju njihovu vezu jer je Džordž gojazan i pitaju se šta će ona sa njim... Sad im je sve objasnio!

Izvor: TikTok/Screenshot/siennakeera

Glumac Džordž Kivud i njegova verenica Sijena Kira često moraju da brane svoju vezu od drugih! Stvar je u tome da im ljudi često pojavljaju pitanja zašto je takva lepotica u vezi sa nekim koje toliko vidno gojazan...

Mnogi odbijaju da poveruju da su njih dvoje zaista u ljubavi, a zaljubljeni par često o tome govori i na TikToku.

Sijena se iz Australije preselila u Veliku Britaniju kako bi bila sa Džordžom, a sve nakon što su se upoznali preko Instagrama. U međuvremenu su se verili i dobili sina Olivera – dakle, nije u pitanju nikakav trik za društvene mreže ili nešto slično.

Ipak, dušebrižnicima i dalje nija jasno kako Sijena može da voli Džordža, uprkos tome što imaju dete i što ona na društvenim mrežama često pokazuje koliko je srećna i zaljubljena.

Njeni snimci imaju milione pregleda, ali su privukli neke ružne komentare poput toga da je ona sponzoruša.

U jednom od snimaka, neko je prokomentarisao kako je Džordž pravi srećnik: "Šanse da nađeš ženu koja voli velike muškarce, a da je pritom lepa kao ona su jedan prema 1000000000, govorim iz iskustva".

Džordž je na komentar odgovorio videom: "Želeo sam da odgovorim na ovo pitanje jer jedan od milijardu debelih ljudi poput mene može da ima devojku kakva je Sijena. Tužno, zar ne? Jednostavno je to retkost. Ona voli debele momke. To je njena stvar, eto, zato je sa mnom. Ona vidi dalje od ovog sala – jer ovo je sve salo. Mogao bih to da skinem kada bih želeo. To je opcija, ali ja neću to uraditi", kaže on.

Pogledajte 00:53 Lepa žena sa debelim mužem Lepa žena sa debelim mužem Izvor: Tiktok/@siennakeera Izvor: Tiktok/@siennakeera

Dodao je i da njegova verenica "zaista jeste jedna od milijardu i mi smo jedni u milijardu! Ali to je ono što nas čini jedinstvenim i zato nas ljudi mrze. Ja sam srećan čovek, za razliku od svih tih ljubomornih muškaraca", poručio je.