DEČKO MI JE GOVORIO "IMAŠ SREĆE ŠTO SAM SA TOBOM, DEBELA SI": Jedan zahtev na Instagramu promenio je sve! (FOTO)

Devojka koja je za sedam meseci smršala 45 kilograma otkriva kroz šta je sve prošla na tom putu!

Izvor: Instagram/Screenshot/everchangingelizabeth

Elizabet Vajz je devojka koja se čitav život mučila sa gojaznošću, zbog toga je bila maltretirana od strane vršnjaka, ali i momka koji joj je govorio da "treba da bude srećna što je sa njom jer je stvarno ogromna".

"Otkad sam krenula u školu, bila sam najkrupnije dete u razredu. Moja težina bila je približnija učiteljicinoj, nego mojih vršnjaka. Svi u mojoj porodici su gojazni i bila sam veoma svesna toga, zbog čega sam odmalena držala dijete, ali bezuspešno. Deca su stalno imala ružne komentare na račun moje kilaže, zvali su me 'debela' i smejali se kada sam se mučila da trčim na fizičkom", priča Elizabet svoju priču.

Kaže da se nikada nije osećala kao da negde pripada, nigde se nije uklapala, a poseban pritisak zbog fizičkog izgleda osetila je u srednjoj školi gde se osećala "kao jedina gojazna devojka u školi". To se odrazilo na sve, pa je Elizabet, koja je uvek bila odličan đak, dobijala sve lošije ocene.

"Ulazila sam u neke nezdrave veze jer sam bila željna ljubavi i prihvatanja.Sećam se da mi je jedan tadašnji momak rekao 'imaš sreće što sam sa tobom jer si stvarno debela'. Mislila sam da ću uvek morati da pristajem na takve stvari i da nikad neću biti zaista srećna".

U srednjoj školi je, kaže, imala ogromne probleme sa mentalnim zdravljem – bila joj je dijagnostikovana klinička depresija, imala je čak i suicidne misli, anksioznost i panične napade po nekoliko puta dnevno.

Sa njom je radilo nekoliko psihijatara i psihologa, ali nije bilo nekog značajnog poboljšanja, naprotiv – Elizabet je počela i da se samopovređuje.

"Moj život je izmicao kontroli i izgubila sam svu nadu. Bila sam ubeđena da sam osuđena da budem nesrećna do kraja života. Ljudi su pokušavali da budu uz mene i da mi pomognu, ali ja sam se potpuno izolovala", priznaje Elizabet.

Nakon veoma intenzivne terapije u trajanju od osam nedelja, stvari su krenule na bolje što se tiče mentalnog zdravlja, ali se susrela sa ružnim komentarima po povratku u školu.

"Počele su da kruže glasine i svi su govorili da sam poludela, čula sam i grupu devojaka koje su rekle da nije trebalo ni da se vraćam", priseća se ona, dodajući da se tada desila i najneverovatnija stvar u njenom životu.

"Dobila sam novi zahtev za praćenje na Instagramu, od momka po imenu Dario. Počeo je da lajkuje moje objave, dopisivali smo se neko vreme i razmenili brojeve, a dva meseca kasnije me napokon pozvao na sastanak i ostalo je istorija!".

Elizabet kaže da je Dario voli onako kako niko ranije nije.

"Bio je uz mene sve vreme, išao na svaki pregled kod psihijatra kako ne bih bila sama. Uvek me je podsećao da sam lepa i jaka. On je za mene bio bolji od svakog antidepresanta. Moja kilaža mu nikad nije smetala, a ja sam bila opterećena činjenicom da sam duplo teža od njega. Ljudi su me ismevali, njega su kritikovali što je sa nekim moje veličine, ali on me uvek branio. Uvek sam mislila da ga ne zaslužujem, ali on me razuverio i pokazao da zaslužujem ljubav i poštovanje", kaže ona.

Elizabet ističe da joj je ljubav potpuno promenila život – završila je srednju školu, dobila posao iz snova i upisala koledž.

"Moj život se napokon sređivao, ali je kilaža bila sve veća", kaže ova devojka, priznajući da je jela hrane koliko bi pojelo desetoro ljudi.

"Za jedan obrok bih pojela pet krofni, deset mocarela štapića, četiri čokoladice, kinesku brzu hranu, deset pilećih medaljona, veliku porciju pomfrita i veliki milkšejk".

U tom trenutku je Elizabet imala 136 kilograma i "pitala se da li će se uskoro pretvoriti u ljude od 300 kilograma", o kojima postoji emisija.

"Plakala sam Dariju da želim da smršam, ali nikada nisam zaista pokušala. On bi mi govorio da sam savršena, ali da želi da budem srećna".

Zbog kilaže se, međutim, suočila sa brojnim zdravstvenim problemima – imala je predijabetes, probleme sa varenjem, sindrom policističnih jajnika i svi lekari su joj ponavljali da mora da smrša.

U svemu tome joj je pomoglo kada je na Fejsbuku slučajno naletela na objavu devojke koja je mršavila uz pomoć Weight Watchersa, a zatim je počela da prati i druge slične profile i to ju je inspirisalo.

I ona se priključila Weight Wathcersima, napunila frižider zdravom hranom i krenula u teretanu. Već u prvoj nedelji je smršala više od pet kilograma, a Dario ju je sve vreme podržavao.

"Bio je uz mene na svakom treningu, pripremanju hrane i merenju", kaže Elizabet koja je, nakon što je skinula 23 kilograma i sama počela da objavljuje sve o tome kako bi inspirisala druge.

I tada je, kaže, osetila podršku mnogih, pa je za sedam meseci skinula 45 kilograma!

Ova devojka kaže da je veoma ponosna na sebe i da uživa da novostečeno znanje i iskustvo deli sa ljudima, a na Instagramu je prati čak 36.000 njih.

"Svako može da se promeni i niko nije osuđen da bude nesrećan celog života. Zahvalna sam svakoj osobi koja mi je pomogla i želim da se odužim tako što i ja pomažem drugima. Postala sam prava ratnica", poručila je na kraju.