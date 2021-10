"LEČILA" SAM SE HRANOM, GODINAMA SE BORILA S TEŽINOM: Voditeljka skinula 30 kilograma, pomogla joj je jedna stvar

Voditeljka Aneta Ivanović smršala je 30 kilogama uz pomoć operacije želuca.

Voditeljka Aneta Ivanović, urednica "Šarenice", smršala je 30 kilogama nakon dugogodišnje bitke s viškom težine. Ona je sada objasnila kako je prolazila kroz uspone i padove, i na kraju se odlučila za operaciju smanjivanja želuca.

Aneta (51) je kazala da su kilogrami bili njen nevidljivi neprijatelj, da je probala sve metode mršavljenja, i na kraju odlučila da ode pod nož tek kada je od lekara dobila vest koja ju je uplašila - situacija je ozbiljna.

"Sigurno dvadesetak godina traje moja bitka s kilogramima, uz uspone i padove. Probala sam sva dostupna rešenja, taj sam tip, nisam dizala ruke. Ali dobiješ jednu bitku, misliš da si pobedio, a kilogrami te sačekaju iza sledećeg ćoška. Ništa nije bilo trajno", rekla je ona.

Aneta je otvoreno priznala i da je hranu koristila kao "lek", baš kao i mnogi drugi ljudi.

"Emotivno prejedanje, to imaju ljudi osetljiviji od drugih, koji imaju višak emocija i moraju da se štite nekako. Moj, i način mnogih drugih ljudi, bio je da se lečimo i umirujemo hranom, ali to je trenutno. Posle toga se ne osećaš dobro, ali ti je to kao neka terapija. Nisu to ogromne količine hrane, ali su bile pogrešne i u vreme kada ne treba", rekla je ona.

Bila je na moru kada je shvatila da uskoro puni 50 godina i da želi da zna kako će izgledati narednih deset godina života.

"Nisam imala nikakve probleme sa hormonima, ali jesam neki sklop drugih problema. Nisu bili dramatični. Visok pritisak, višak kilograma, bolovi u kolenima... Lekar mi je rekao - gledajte, vi morate da smršate trideset kilograma. Shvatila sam da neću život u kojem će sve više nešto da me boli, piću sve više lekova, nego život koji je lep", rekla je ona.

Otišla je kod nutricionistkinje s kojom i danas sarađuje kada, kako kaže, uđe u "crvenu zonu", ali rešenje problema bila je operacija.

"Od operacije i u narednih šest meseci skinula sam 30 kilograma. To nije naivan zahvat, već ozbiljna hirurška procedura. Nisam se plašila. Jedan dan si u bolnici, nedelju dana se navikavaš i dobiješ tačna uputstva šta smeš ubuduće. Ljudi me često pitaju gde sam išla i šta sam uradila, ali odlazak na ovakvu operaciju zbog pet kilograma viška je smešan i to nikako ne preporučujem", rekla je ona.