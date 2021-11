AKO PRIMETITE OVA 3 SIMPTOMA ČIM UKLJUČITE GREJANJE, ODMAH ZOVITE LEKARA: Krivac se nalazi u vašem domu

Proverite da li u vašem domu postoji nešto što izaziva alergije, a evo šta prvo da pregledate.

Izvor: MONDO, Bojana Zimonjić Jelisavac

Iako nas je novembar zavarao poslednjih dana i temperature su bile neuobičajeno visoke za ovo doba godine, većina je već pre nekoliko nedelja počela da greje dom. Ali, osim što nam je zahvaljujući grejanju u kući prijatno, toplota može i da otkrije neke zdravstvene tegobe

Ako primetite da kada radi grejanje kašljete, kijate ili otežano dišete i ispuštete zvuke nalik "šištanju", potražite pomoć lekara.

Alergije su kod mnogih ljudi izraženije na jesen, zahvaljujući polenu i buđi u trulom lišću. Ali ako vam se jave kašalj, "šištanje" i kijanje, stručnjaci kažu da je to možda zbog buđi koja "cirkuliše" u vašem domu.

Verovatno toga nismo svesni, ali mnogi stanovi i kuće imaju zapravo idealne uslove za razvoj buđi, od kojih su ova tri glavna - kiseonik, vlaga i hrana.

"Većina ljudi čak ni ne zna da ima problem sve dok se ne razbole“, kaže Džefri C. Maj, direktor "J. Mai Home Inspections" i autor knjige "My House Is Killing Me: The Home Guide for Families with Allergies and Asthma".

Pored gorenavedenih, buđ u domaćinstvu može da izazove niz zdravstvenih problema - može se javiti curenje iz nosa ili zapušenost, svrab očiju, osip na koži, bol u grlu, glavobolja i još mnogo toga.

"Neki ljudi, kao što su oni sa alergijama na plesni ili sa astmom, mogu imati intenzivnije reakcije", objašnjavaju stručnjaci iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). "Teške reakcije mogu da uključuju groznicu i kratak dah", dodaju stručnjaci.

Buđ može da se javi u cevima sistema grejanja, ali Mej kaže da će se najverovatnije naći unutar zavojnice i obloge od fiberglasa sistema za ventilaciju i klimatizaciju. To je zato što ova mesta skupljaju prašinu i lako su izložena vlazi.

Međutim, ako simptomi nisu nestali nakon što ste očistili sistem za ventilaciju i klimatizaciju, obavezno pregledajte ostatak doma. CDC preporučuje kontrolu nivoa vlažnosti, popravljanje prozora i cevi koji prokišnjavaju, obavezno čišćenje i sušenje nakon poplave i pravilno provetravanje prostorija sa visokom vlažnošću, kao što su kupatilo i kuhinja.

Osim toga, buđ može da se nastani u domu i na potpuno neočekivane načine.

"Buđ može ući u vaš dom kroz otvorena vrata, prozore, ventilacione otvore i sisteme za grejanje i klimatizaciju. Buđ iz vazduha napolju takođe može da se 'zakači' za odeću, obuću i kućne ljubimce i tako se unese u zatvoren prostor", objašnjavaju stručnjaci iz CDC.

"Tapete, izolacioni materijali, tepih, tkanine i presvlake obično podržavaju rast buđi“, napominju zdravstveni stručnjaci.