VIŠE OD 50% LJUDI IMA BAKTERIJU KOJA IZAZIVA RAK AKO SE NE LEČI: Ove simptome nikako ne smete da ignorišete!

Gastroenterolog otkriva simptome koje izaziva heliko bakterija, koja može da izazove maligne bolesti ako se ne leči duži vremenski period!

Izvor: New Africa/Shutterstock.com/RTS/Printscreen

Sigurno ste čuli za heliko bakteriju. Ona se nalazi svuda – u hrani koju jedemo, vodi koju pijemo, na površinama koje dodirujemo, ali i u nama. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, više od 50 odsto čovečanstva zaraženo je ovom bakterijom. Kod mnogih se simptomi nikada ne razviju, a ako se pojave neophodno je obratiti se lekaru.

Gastroenterolog i onkolog prof. dr Dino Tarabar je za RTS ispričao koji simptomi su karakteristični za ovu bakteriju.

"Simptomi heliko bakterije su simptomi takozvane gornje disperzije, a to je da vrlo brzo, već posle par zalogaja osetite zasićenost, mučninu, gađenje, nadimanje, bolove, podrigivanje, gorušicu, a može biti i bez svega toga. Ukoliko su bolovi jači, pa dođe i do pojave krvarenja, sveže krvi ili crne stolice, to je obično manifestacija ili čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu ili karcinoma".

Doktor objašnjava i kakvu štetu heliko bakterija može da napravi ukoliko se ne leči.

"Problem je kada pravi neku štetu. Pošto helikobakter živi u želucu i dvanaestopalačnom crevu, on tu hoće da ošteti sluznicu, to mogu biti banalna oštećenja tipa gastritisa, malo teži poremećaji ako dublje ošteti sluznicu – to je čir, a ako ta inflamacija traje jako dugo, nekontrolisano i nelečeno, može da pređe i u maligne bolesti".

Inače, heliko bakterija se prenosi oralnim putem, sa čoveka na čoveka ili unošenjem hrane prljavim rukama, a dr Tarabar kaže da ne možemo u potpunosti da se zaštitimo, već samo da "smanjimo rizik podizanjem higijene".