Reakcija premijera na najavljeno poskupljenje:

Izvor: Vlada Crne Gore

Premijer Milojko Spajić poručio je da od 1. januara 2025. godine računi za struju za građane ostaju isti i istakao da Vlada poštuje odluku nezavisnog regulatora i čuva stabilnost energetskog sektora, ali pronalazi način da zaštiti građane, koji na svojim računima neće osjetiti povećanje mrežnih usluga, ni od naredne godine.

Kako je saopšteno iz Vlade, on je to izjavio nakon susreta sa ministrom energetike Sašom Mujovićem, direktorom CEDIS-a Vladimirom Ivanovićem i direktorom CGS-a Ivanom Asanovićem, i to nakon što je Regulatorna agencija za energetiku (REGAGEN) odlučila da poveća cijene za mrežne usluge, zbog čega bi od januara 2025. poskupila struja.

- Vlada poštuje odluku regulatora i čuva stabilnost energetskog sektora, ali je pronašla način da zaštiti građane, koji, nakon što EPCG nije povećala cijenu aktivne energije, na svojim računima neće osjetiti ni povećanje mrežnih usluga. Dakle, nema povećanja računa za struju u bilo kom obliku za naše građane, od januara 2025. - rekao je premijer.