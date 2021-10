OSOBE SA SRČANIM PROBLEMIMA NE TREBA DA PIJU JEDNU VRSTU VODE: Za koga je dobra česmovača, a za koga ona iz flaše

Tvrda ili meka voda, koja je bolja za zdravlje i za koje grupe ljudi?

Po čemu se razlikuje tvrda od meke vode? Glavna razlika je u nivou određenih minerala, posebno kalcijuma, magnezijuma i natrijuma. Pa tako, tvrda voda ima viši nivo kalcijuma i magnezijuma, dok meka sadrži male količine ta dva minerala, ali ima visok nivo natrijuma.

A da li su obe jednako korisne za zdravlje ili je, pak, neka štetnija?

Rizik od meke vode, odnosno flaširane, postoji za hipertenzivne pacijente zbog visoke koncetracije natrijuma koji utiče na rast krvnog pritiska. Pod tvrdom vodom obično podrazumevamo česmovaču, a da li ona može da naškodi zdravlju? Šta se dešava u našem organizmu kada pijemo ovu vodu?

Ukoliko pijete isključivo tvrdu vodu, u vaše telu se neće taložiti kalcijum (kako to mnogi veruju) već soli kalcijuma koje su štetnije. Visoka koncetracija minerala menja proces oslobađanja hranljivih materija iz hrane, pa tako mesu i krompiru koji se kuvaju u tvrdoj vodi je potrebno mnogo više vremena da se termički obrade, a ni čaj ni kafa nemaju isti ukus. Soli kalcijuma teško se ispiraju sa posuđa i brzo "unuištavaju" kućne aparate. Zbog toga je bolje takvu vodu pre upotrebe propustiti kroz filter.

Najčešće zabluda jeste da tvrda voda dovodi do stvaranja kamenja u bubrezima. Lekari kažu da to uopšte nije istina, ali jeste da tvrda voda može da uzrokuje suvoću kože i kose. Takođe, kod osoba koji imaju ekceme na koži, može samo da pogorša stanje. Studije su pokazale i da minerali u tvrdoj vodi pomažu u zaštiti od kardiovaskularnih bolesti, ističe "International Journal of Preventative Medicine".