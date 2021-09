ODRASTAO SAM U TEŠKOM SIROMAŠTVU, A ZA 3 GODINE POSTAO MILIONER: Zovu ga Zver iz Bukurešta i žene otkidaju na njega

On je najpoželjniji neženja u Rumuniji, vodi život na kojem mu mnogi zavide. Ovaj mladić se obogatio za samo tri godine!

Izvor: Instagram/talismantate

"Ko kaže da novac ne može da vam kupi sreću, taj greši", ovako razmišlja Tristan Tejt, milioner koji je odrastao u teškom siromaštvu, sada poseduje 15 luksuznih automobila, živi kao plejboj, a sve zahvaljujući unosnom "posliću".

Za bitanske medije Tristan je govorio o svom putovanju od odrastanja u stanu u siromašnom Lutonu koji je njegovoj porodici dodelila opština, do bogatstva i luksuznog života. Ovaj momak, koji ima više od 200.000 pratilaca na Instagramu, radi u industriji za odrasle već devet godina.

Tejt, koji je sada živi u Bukureštu, tvrdi da za njega sada rade neke od "najpopularnijih devojaka na OnlyFans", koje same zarađuju 70.000 funti mesečno.

Odrastavši u teškom siromaštvu, maštao je o životu plejboja i zarekao se će svoje snove ostvariti čim se osamostali. Za tri godine želja mu se ispunila.

"Počeo sam tako što sam otvorio studio i agenciju za menadžment za 'OnlyFans'. To je bilo pre tri godine, a u posao sa ušao sa svojim bratom Endruom", kaže Tristan koji trenutno živi u Rumuniji i tvrdi da nosi nadimak "Zver iz Bukurešta".

Sudeći po njegovom Instgram profilu, jasno je da vodi život na visokoj nozi, sve pršti od luksuza. Posebna pasija su mu skupa kola.

"Novac trošim uglavnom na automobile. Imam ih 15, a samo moj vozni park vredi nekoliko miliona. Trenutno sam u procesu nabavke 'bugattija', i to iz serije koja proizvodi samo 60 automobila."

Zavirite malo u život Tristana Tejta...

Koliko je "težak" njegov vozni park dokazuje i to što je auto na koji je bacio oko košta "svega" 3,4 miliona evra.

"Ljudi koji govore da novac ne kupuje sreću nemaju pojma. Trenutno se svojim 'ferarijem' vozim po Španiji i veoma sam srećan. Mislim da novac samo naglašava vaše trenutno stanje. Ako ste po prirodi dobar čovek, novac će vam pomoći da to naglasite. Ja, recimo, novac koristim i da pomognem ljudima, posebno svojoj porodici. To me čini posebno srećnim", kaže Tristan koji kada se obogatio nije zaboravio na svoju porodicu.

"Najbolja stvar u vezi sa novcem je to što vam kupuje mir. Recimo, ja sada mami dajem 5.000 funti mesečno i ona više ne mora da radi. Više ne brinem za nju. Mogu da kupim svima oko sebe sve što im treba. Samo novac daje tu slobodu", objašnjava ovaj momak koga su u Rumuniji proglasili najpoželjnijim neženjom, ali "pravu" još uvek nije pronašao.

"Izlazio sam sa raznim manekenkama, znam da važim za jednog od najpoželjnijih neženja u Rumuniji, ali ja nisam zavodnik. Imam stila i poštujem sve ljude oko sebe. Okružen sam najlepšim ženama, ali još nisam našao onu koju tražim", kaže Tristan.