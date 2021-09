POSLE RUČKA MORATE DA POJEDETE NEŠTO SLATKO? Doktori objasnili koji su razlozi za to - iznenadiće vas!

Ne možete da odolite desertu posle obroka? Niste jedini, evo zašto je tako!

Izvor: Kseniia Perminova/Shutterstock.com

Ako spadate u grupu ljudi koja mora da pojede nešto slatko posle ručka, niste jedini. I ako je to situacija kod vas, sigurno ste se nekad zapitali zašto se neodoljiva želja za slatkišima javlja baš tada, a odgovor na ovo pitanje dali su dr Majkl Krupejn i dr Mehmet Oz.

Stvar navike

Možda će vas ovaj podatak iznenaditi, ali to što ne može da odolite slatkišima zapravo je stvar navike.

"Imate podsticaj, ponašanje i nagradu. U slučaju želje za šećerom, podsticaj bi mogao da bude završetak večere, ponašanje je konzumiranje slatkiša, a nagrada je osećaj koji imate nakon toga", kaže dr Krupejn.

Dopamin, hormon koji je odgovoran za osećaj sreće oslobađa se nakon uživanja u omiljenom desertu, a hormon koji reguliše nivo šećera u krvi je insulin.

"Kada jedemo šećer, povećava se nivo insulina u mozgu, što je naš put do nagrade. To prouzrokuje povećano oslobađanja dopamina, zbog čega se osećamo dobro. Takođe, to pretvara naše ponašanje konzumiranja slatkiša u naviku. Kao rezultat toga, navikavamo se da ćemo se svaki put kada pojedemo obrok osećati dobro samo ako nakon toga pojedemo nešto slatko", objašnjava doktor.

On savetuje da umesto slatkiša koji sadrži previše šećera uzmete kockicu crne čokolade, kako biste zadovoljili želju za slatkišima.

Hormoni gladi

"Drugi razlog zbog kojeg imate želju za slatkišima posle ručka mogao bi da bude povezan sa grelinom, hormonom gladi, kaže dr Oz.

"Ako ne jedete dovoljno ili nemate uravnoteženu ishranu, moguće je da telo ne oslobađa dovoljno grelina. Osim toga, prebrzo konzumiranje hrane može da pojača želju za hranom, ali i za slatkišima", dodaje on.

Nizak nivo serotonina

Ukoliko ste primetili da nakon napornog dana imate neopisivu želju da pojedete nešto slatko, to bi moglo da bude povezano sa niskim nivoom serotonina.

Serotonin pomaže u regulisanju raspoloženja, pa je potpuno logično da telo žudi za njim kada smo pod stresom, umorni, neraspoloženi...

"Poznato je da niži nivo serotonina u mozgu može da prouzrokuje želju za šećerom. Ishrana bogata šećerom poboljšava raspoloženje i ublažava anksioznost", kaže dr Oz.

Nedostatak sna

Dr Krupejn ističe da i nedostatak sna može da bude povezan sa prejedanjem, naročito sa konzumiranjem nezdrave odnosno brze hrane.

"Pokušajte da spavate bar osam sati, to može da smanji želju za nezdravim i slatkim namirnicama", kaže dr Krupejn.

Nedostatak hranljivih supstanci

Vrti vam se u glavi bez šećera ili imate hronično jaku želju za slatkim? Uzrok može da bude neravnoteže šećera u krvi, poput hipoglikemije.

Naravno, ne treba naprečac donositi zaključke. Kada telu nedostaju određeni minerali koji su uključeni u regulisanje nivoa insulina, to takođe može da utiče na želju za slatkim.

Kada telo ne dobija dovoljno magnezijuma, imaćete problema sa snadbevanjem ćelija energijom, pa će se kao posledica toga javiti želja za šećerom koji pomaže u podizanju nivoa energije.