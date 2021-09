JELENA DOKIĆ PONOSNO POKAZALA VITKU LINIJU, A EVO KAKO JE SMRŠALA: Otkrivena dijeta pomoću koje je skinula 53 kilograma!

Bivša teniserka smršala je više od 50 kilograma za godinu i po dana, a evo kako joj je to pošlo za rukom!

Izvor: Instagram/Screenshot/dokic_jelena

Jelena Dokić, nekada četvrta teniserka sveta, nakon karijere je u jednom trenutku dostigla težinu od čak 120 kilograma! Bivša teniserka, međutim, uspela je da vrati zavidnu liniju, smrša više od 50 kilograma za godinu i po dana, a svoj napredak često je pokazivala i na društvenim mrežama.

Sportistkinja koja je trpela maltretiranje svog oca, o čemu je pisala u autobiografiji "Nesalomiva", u toj knjizi strane je posvetila i borbi protiv depresije i viška kilograma – a iz obe borbe je izašla kao pobednica.

Nakon što je pre nekoliko dana pokazala kako sada izgleda u bikiniju i oduševila mnoge, svetski mediji objavili su sve o tome kako je Jelena uspela da smrša.

Kako je i ranije govorila, dosta joj je pomogao program Dženi Krejg, koji podrazumeva šest obroka dnevno, a jelovnik se prilagođava životnom stilu osobe za koju se pravi.

Čitava poenta ovog programa je da se jede omiljena hrana, ali u zdravijim varijantama. Na meniju je oko 70 jela, a naravno vodi se računa i o količini obroka i kalorijskim vrednostima.

Evo kako izgleda primer jelovnika Jelene Dokić:

DORUČAK: Hleb sa mocarelom, paradajzom, bosiljkom i bademima i kafa.

UŽINA: Jagode i grožđe

RUČAK: Mediteranska salata sa lukom i sirom, koja je na sajtu Dženi Krejg predstavljen kao mediteranski omlet Jelene Dokić.

Za omlet vam je potrebno: šolja listova spanaća, ¼ crvenog luka iseckanog na kockice, četiri isečena čeri paradajza, ¼ iseckane crvene paprike, 20 grama izdrobljene fete sa malim procentom mlečne masti, kašika svežeg seckanog bosiljka, kašika sveđeg seckanog peršuna, balzamiko sirće, mlevena paprika.

Priprema: napravite salatu od listova spanaća, crevnog luka, paradajza, paprike, fete sira, bosiljka i peršuna. Stavite sastojke u činiju i prelijte balzamiko sirćetom i mlevenom paprikom.

UŽINA: Čokoladni puding (80 grama)

VEČERA: Supa od povrća. Jelena je na Instagramu otkrila da obožava domaću supu: “U supi su samo pileća prsa, govedina, šargarepa, brokoli, celer, paradajz i peršun. Samo dodajte vodu i ostavite da se lagano kuva četiri sata. Neverovatno i tako zdravo!”

UŽINA: Miks kikirikija i nudli (30 grama)

Pored toga što je promenila ishranu, Jelena Dokić je ponovo počela i da vežba, a paralelno sa tim posvetila se i mentalnom zdravlju.

"Da li si dobro? To je pitanje koje treba da postavljamo svakog dana. Dugo sam se borila s depresijom, anksioznošću i posttraumatskim sindromom i ove godine biće 15 godina otkad sam skoro oduzela sebi život. Želela sam da okončam sve i da više ne osećam bol, traumu i očaj. Zato iz prve ruke znam koliko je to pitanje značajno. Da li si OK? To su tri jednostavne reči koje imaju moć da promene nekome život", napisala je nedavno na Instagramu.

Bivša teniserka kaže da više nema problem da kaže kad se ne oseća dobro, te da radi na sebi i trudi se da motiviše druge.