GORDAN JE OBJAVIO FOTKE SVOJE ŽENE NA FACEBOOKU I IZBIO JE SKANDAL U REGIONU: Otkad muž ne sme da kaže ženi da je seksi?

Hrvatski univerzitetski profesor na Facebooku je objavio fotografije svoje žene kojoj je uputio lepe reči, a to je bilo dovoljno da zapali ceo region!

Izvor: Facebook/Screenshot/Gordan Lauc

Član saveta hrvatske vlade za nauku i molekularni biolog Gordan Lauc (51) nedavno se našao u medijima regiona iz sasvim neobičnog razloga.

Naime, Lauc je krajem avgusta podelio na Facebooku fotografiju svoje supruge Vlatke Zoldoš (53) u kupaćem kostimu, uz dugačku poruku u kojoj ističe da je ponosan na činjenicu da je ona sjajna majka i žena, izvanredna naučnica i univerzitetska profesorka, a da pritom izgleda veoma lepo i mladoliko.

"Vlatka sutra slavi svoj 50+ rođendan. Kada neko u tim godinama ima ovakvo telo, ima pravo na njega biti ponosan i pokazivati ga s ponosom ako to želi.Svako od nas ima pravo na slobodu življenja ako time ne ugrožava druge, a pokazivanje svog tela na društvenoj mreži ne spada u kategoriju ugrožavanja drugih. Da ja imam isklesano telo kao Vlatka i ja bih se stalno pokazivao, no kako je moja samokontrola u blizini hrane izuzetno loša, te imam podosta kilograma viška, to nije slučaj. Za one koji ne znaju, Vlatka je univerzitetska profesorka, vrlo uspešna naučnica koja vodi jednu od najvećih istraživačkih grupa u Hrvatskoj, a i međunarodno je prepoznata i priznata u vrlo konkurentnom području epigenetike. Mislim da je naučnike u Hrvatskoj koji imaju više međunarodnih naučnih projekta od nje moguće nabrojati na prste jedne ruke. Brižna je majka, redovno (i jako dobro) kuva deci, a drži kuću pod kontrolom (ja sam klasični Balkanac koji za sve kućne poslove očekuje pismenu molbu, detaljna uputstva s dodatnim pojašnjenjima i posebnu plaketu za uspešno odrađen posao, tako da baš i nisam od neke koristi za po kući). To su samo neki njeni kvaliteti i svi koji poznaju Vlatku potvrdiće da je omiljena u društvu zbog svog vedrog duha i toga što je zadovoljna sobom. Vlatka je izvan uobičajenog i takva je oduvek bila, zato je poštujem i volim. Vlatkin izgled rezultat je velikog truda i rada na sebi, životnog stila, te odricanja koje treba poštovati. Vlatka je najbolji dokaz kako broj Zemljinih obilazaka oko Sunca koje je netko proživeo nije previše relevantna brojka za to kako taj neko izgleda i spolja i iznutra. Biološko doba je nešto sasvim drugo od hronološke, a Vlatka je prema testu koji meri biološko doba (GlycanAge) 25 godina mlađa od svog hronološkog doba. Mladost je sama po sebi lepa, no održati lepotu i zdravlje u pedesetima uspeva malo žena i muškaraca", napisao je Lauc u svojoj objavi.

On je na Facebooku podelio i Vlatkinu fotografiju na kojoj pozira u jednom restoranu u Dubrovniku u haljini sa veoma dubokim dekolteom uz šaljiv komentar: "Kaže Vlatka da ne valja ova fotografija, jer joj se vide bore oko očiju… Vidi li neko bore? Ja sam jedva uočio i oči…".

Obe fotografije su izazvale burne reakcije u tamošnoj javnosti, Lauc je nazivan "seksistom i šovinistom", a njegov kompliment supruzi protumačen je kao svojevrsna uvreda.

Takođe, ogroman broj korisnika društvenih mreža u Hrvatskoj osudio je činjenicu da se Vlatka, kao profesor univerziteta, fotografiše u oskudnim izdanjima, a nisu štedeli grube reči i kritike.

"Kada se igrate vatrom, zapalite se", "Nikada ne bih pristao da te fotografije moje žene budu predmet javne rasprave, prvo jer ju ne bih voleo predstaviti na takav način, drugo, jer je to moja žena i mnoge stvari su samo za nas! Čuvajte se i pazite, mnogi vam aplaudiraju, ali malo vam ih želi dobro!", "Svaka reklama je dobra, bilo reč o supruzi ili životnoj (a verovatno i poslovnoj) partnerki", samo su neki od stotine sličnih komentara.

Gospođa Zoldoš je dala i veliki intervju za Jutarnji.hr o svojoj uspešnoj karijeri i dostignućima u nauci, ali se između ostalog osvrnula i na kritike koje je dobila.

"Ne vidim zašto bi bilo koji deo tela ili nago telo bilo sramno. Lepo telo se uvek povezuje sa seksualnošću i mislim da tu nastaje problem jer se mnogi ljudi ne nose dobro sa svojom seksualnošću. Iskreno, jako me začudila reakcija ljudi nakon objave mojih fotografija na Gordanovom Facebook profilu. Prozvali su ga seksistom, šovinistom, a mene ženom sa stokholmskim sindromom. Odjednom smo se našli u svetu gde moramo biti supertolerantni za sve vrste biološki besmislenih, neprirodnih odnosa protiv kojih lično nemam apsolutno ništa jer pozdravljam ljubav u svakom obliku, a s druge strane muž ne sme reći da mu je telo njegove partnerke lepo i seksi", rekla je Vlatka.