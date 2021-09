PEVAČICA SMANJILA GRUDI I BILA PREZADOVOLJNA, POSLE 9 MESECI ŠOK: Opet su porasle! Džabe mučenje i 8.000 evra! (FOTO)

Mlada pevačica Betani Lion platila je više od 8.000 evra operaciju smanjenja grudi, ali je samo devet meseci kasnije bila užasnuta kada je shvatila da su joj opet porasle!

Izvor: Instagram/Screenshot/bethanielyon

Mnoge žene želele bi da imaju veće grudi, ali ne i Betani Lion, mlada pevačica kojoj su ogromne grudi (nosila je E korpe grudnjaka) pravile problem – bolela su je leđa, ljudi su stalno gledali u nju, odeća joj nije lepo stajala... I zato je odlučila u julu 2019. godine da ih smanji.

Njeno oduševljenje sada smanjenim, C korpama, međutim, počelo je da bledi već posle tri meseca kada je primetila da joj grudi pomalo ispadaju iz brushaltera. Dojke su joj, ispostavilo se, ponovo porasle i vratile se na prvobitnu veličinu samo devet meseci posle operacije.

"To je frustrirajuće, bila sam tako zadovoljna nakon operacije", kaže Betani, koja takođe radi i kao igračica u Los Anđelesu.

Ova devojka kaže da joj je već u ranim tinejdžerskim godinama bilo jasno da će imati velike grudi.

"Bilo me je pomalo sramota zbog njihove veličine. Ljudi su konstantno komentarisali i osećala sam se kao da je to jedino što ljudi na meni vide i da me u uvek svi povezuju sa velikim grudima".

Osim toga, kaže da joj je jako teško da pronađe brushalter u odgovarajućoj veličini, ali i uopšteno odeću jer se uglavnom pravi za devojke sa manjim grudima.

Ne samo što je operacija smanjenja grudi bila skupa, oko osam hiljada evra, kaže i da je bila veoma bolna, te da je plakala svaki put kada bi ustajala sa kreveta jer se osećala "kao da joj neko kida kožu".

Dodaje da su je pre operacije upozorili da je moguće da ponovo porastu, ali da je to problem koji se zapravo retko dešava.

Iako joj niko nije zvanično rekao zašto su joj grudi ponovo porasle, ona smatra da je to možda zbog genetike jer mnogi u njenoj porodici, sa obe strane, imaju velike grudi.

U svakom slučaju, dve godine nakon operacije smanjenja, Betani kaže da je naučila da živi sa bujnim poprsjem i napokon prihvatila svoje telo onakvo kakvo jeste, mada dodaje da nije isključeno da će ih u nekom trenutku svog života ponovo smanjiti.