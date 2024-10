Originalni italijanski recept za tijesto za picu

Picu ne čine samo prelivi, korica je bitan element ovog specijaliteta.

Kako biste napravili tijesto za picu, zagrijte rernu najmanje 45 minuta do jednog sata sa kamenom za picu koji je već unutra, na oko 270 stepeni. U činiji pomiješajte brašno, morsku so i kvasac mikserom na maloj brzini, dok se sve ne sjedini, a zatim dodajte hladnu vodu.



Prebacite na pobrašnjenu površinu i miješajte 8 do 10 minuta. Testo treba da bude glatko i lepljivo, ali ne bi trebalo da se lijepi za ivice posude, samo malo za dno. Ako se testo lijepi za ivice, pospite sa još malo brašna, ako je previše suvo dodajte još malo vode. Ovo će se razlikovati svaki put kada ga pravite, tako da dodatno brašno imajte pri ruci.