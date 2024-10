Trikovi kojima konobari varaju goste kafića: Vodite računa, 2 su posebno odvratna i veliki su zdravstveni rizik

Kojim trikovima konobari varaju vlasnike kafića i goste.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ilija Tešić pre nekoliko godina u kolumni je opisao svoje iskustvo i na koji način ljudi koji rade u restoranima i kafićima koriste "rupe u sistemu" kako bi prevarili goste.

Prenosimo njegovu kolumnu:

"Prevare od strane radnika u ugostiteljskim objektima možemo grubo podijeliti u dve kategorije: varanje vlasnika lokala i varanje gosta.

Varanje vlasnika lokala

Varanje vlasnika lokala se uglavnom svodi na unošenje svog pića i hrane i prodavanje gostima. Nekada su konobari najviše zarađivali na kafi, donoseći svoju i praveći više kafa od jedne doze. Današnje aparate za kafu je malo teže prevariti, ali nije nemoguće. Čaj je takođe jako isplativ jer se može kupiti u prodavnici i prodavati u lokalu, bez znanja vlasnika. Isti je slučaj sa mlijekom, voćem...

Nes kafu, cedevitu, toplu čokoladu i sve ostalo što se priprema iz kesice je relativno lako unijeti u lokal i služiti gostima bez znanja vlasnika. Ako su veći skupovi u pitanju unose se i alkoholna pića. Unošenje i prodavanje sopstvenog pića je lako gdje se ne izdaju fiskalni računi, odnosno ako vlasnik lokala vara državu. U tom slučaju konobarima postaje mnogo lakše da prevare njega.

Varanje gosta

Kroz neka sopstvena iskustva i priču sa prijateljima koji su radili ili rade kao konobari saznao sam neke od trikova kojima se radnici u lokalima služe. To nisu konobari. To su radnici u kafani. Konobari su obrazovani ugostitelji koji poštuju gosta i trude se da mu pruže uslugu zbog koje će poželjeti da dođe opet.

Fiskalni račun

Izdavanje fiskalnog računa je zakonska obaveza. Niste dužni da platite ako ne dobijete račun. Prosto. Ako pak platite, a niste dobili račun, na taj način omogućavate vlasniku lokala da vara državu, a konobaru omogućavate da vara vlasnika lokala, pa i vas.

Kod nas u BiH najčešće ne izdaju račun ako ne moraju. Pogotovo uveče. Jedni na stolu drže neki fiskalni račun, da zavara eventualnu inspekciju. Drugi izdaju predračun, na kome regularno piše vaša narudžba, ali to nije prošlo kroz kasu i ne znači da će biti evidentirano. Isto kao da niste ni dobili račun.

Ako vam izdaju fiskalni račun, postoji mogućnost da je to kopija računa od nekog drugog sa istom narudžbom. Zahtijevajte fiskalni račun i nemojte platiti bez njega. Provjerite datum i vreme na računu da bi ste bili sigurni da je vaš.

Lažna ambalaža

Često se dešava da konobar donese otvoreno vino ili flaširanu vodu. U tom slučaju postoji mogućnost da je to voda sa česme, a vino nije ono koje plaćate, već neko mnogo jeftinije. Prazne flašice od sokova se čuvaju i u njih se posle sipa sok iz velike ambalaže, koji nije nigdje evidentiran. Točena piva i vina na čašu često nisu ona koja ste naručili.

Veoma često se toče žestoka pića lošijeg kvaliteta od naručenog. Gorki list često nije gorki list nego neko slično piće, dosta jeftinije. Vodka najčešće bude neka jeftina, bez obzira na to koju ste naručili. Postoji mogućnost da će prvo piće biti kako treba, ali kako veče odmiče to piće se postepeno razvodnjava ili zamenjuje nekim jeftinijim.

Zahtijevajte da vam posluže zatvorenu flašu, pa je vi sami otvorite ili neka je otvore pred vama. Ako uveče pijete sa društvom i znate da ćete popiti više, naručite flašu.

Reciklaža pića

Mnogi ljudi ostave piće do pola popijeno kad odu iz lokala. Dešava se da konobari to piće sipaju nazad u ambalažu i posluže drugom gostu. To se najčešće dešava sa točenim pivom. Dopune čašu, dodaju pjenu i posluže. Najgori scenario je kada nekoliko nepopijenih čaša prespu u jednu i posluže. Flaširana voda je često voda sa česme.

Skraćivanje pića

Ovo se najčešće dešava sa žestokim pićima. Naručena doza skoro nikada nije tačna. To se prikriva dodavanjem dosta leda ili voća. Kada naručite duplo piće velike su šanse da dobijete jednu dozu sa mnogo leda. Točeno pivo najčešće nije natočeno do crte.

Od jedne kesice nes kafe se obično prave dvije kafe, nekad čak i tri. Isto važi za toplu čokoladu i druge napitke koji se pripremaju na ovaj način. U nekim slučajevima konobar kupi veliko pakovanje kafe pa sam dozira po potrebi. Ako dobijete umućenu cedevitu, velike su šanse da konobar ima veliko pakovanje, koje nije nigdje evidentirano. U ovim slučajevima vjerovatno nećete dobiti ni fiskalni račun.

Tražite da vam led i limun služe u posebnoj posudi. Cedevita i slična pića se služe u kesici.

Razvodnjavanje pića

Razvodnjavanje točenog piva je redovna pojava. To rade u velikom broju lokala, a pogotovo u klubovima gdje ima dosta ljudi. U žestoka pića se sipa voda da se nadoknadi razlika koja nije otkucana. Kad krene žurka, mjera se polako smanjuje, a voda se dosipa.

Kokteli najčešće imaju jako malo pravih sastojaka. To je uglavnom jeftini alkohol i mnogo soka da prikrije loš kvalitet alkohola. Đus-vodka, džin-tonik, štok-kola i ostale kombinacije sadrže uglavnom sok i najjeftiniji alkohol u mnogo mnogo manjim količinama od predviđenih. Ceđeni sokovi ili limunada uvijek imaju više vode u sebi nego što bi ste očekivali.

U restoranima se čak kečap i majonez razvodnjavaju da bi se dobilo na količini. U mlijeko se sipa voda. Vino iz bokala ili "na čašu" je često razvodnjeno. Konobar procijeni koliko se gost razume i koliko je pijan, pa u skladu sa tim ide i razvodnjavanje.

Loša kafa

Kafa i čaj se najčešće naručuju pa se od njih najviše i zarađuje. Od jedne doze se prave dvije, pa čak i tri kafe. Ovo se najčešće radi kada se pravi kafa sa mlijekom, pa se sa dosta mleka može zamaskirati loš ukus kafe. Kafa sa šlagom je uglavnom šlag i malo kafe.

Varanje stranaca

U nekim lokalima cjenovnik ne stoji na stolu već se mora tražiti. Tako se stvara prilika da se strancima donese drugi, dosta skuplji cjenovnik, i da im po njemu posle naplate. Veliki broj stranaca uz to ostavi i bakšiš. Ako stranac plaća stranom valutom ili se ne snalazi najbolje sa lokalnom, vjerovatno mu kusur neće biti dobro vraćen. Mali broj ljudi će se vratiti da se žali, čak i kad shvate da su prevareni. Radnici u lokalima to vješto koriste, pogotovo ako je žurba i velika gužva.

Dobro se informišite o lokalnim cijenama i lokalnoj valuti kad negdje putujete. Plaćajte karticom ili lokalnom valutom.

Plaćanje i vraćanje kusura

U klubovima gdje ima dosta ljudi, najčešća je situacija da konobar "nema sitno". Vratiće vam dio novca i krenuti do kolege po ostalo. Onog trenutka kada se odmakne od vas zaboraviće da vam išta duguje. Kad se zapije veća ekipa i svi naručuju ture, obično niko ne prati koliko se popilo. Pored svih ostalih malverzacija, konobar obavezno uveća račun koliko god može. Ljudi mu obično na to ostave i bakšiš.

Ako se ekipa za istim stolom promijenila, pa jedan dio otišao, a ostavio novac i račune ostatku ekipe (koji nisu od početka tu) da plati... Konobar će obavezno uvećati račun. Ako je neko pio duplo piće, konobar će reći da je svima donosio duplo, jer se nisu razumjeli pri naručivanju.

Kada konobar vraća kusur, uvek prvo vraća krupne novčanice. Kako se bliži onim sitnijim, sve ih sporije nalazi. Muči se, rovi po punom novčaniku siće... Većini ljudi bude neprijatno da čekaju pa mu ostave tu siću kao bakšiš, i kad nisu mislili to da urade. Ovo zapravo nije prevara, samo mali psihološki trik.

Potrudite se da unaprijed znate iznos računa i koliki će biti kusur. Uvijek pripremite sitnog novca kad krenete u kafanu. Tražite fiskalni račun, objavljeno je na sajtu medium.com.

Higijena

Kroz ugostiteljske objekte dnevno prolazi veliki broj ljudi. Teško je oprati i osušiti sve posuđe, pa se to često i ne radi kako treba. To predstavlja veliki zdravstveni rizik. Sve se pere samo da izgleda čisto. Čaše se deterdžentom peru samo po rubu, a ostatak se samo sapere hladnom vodom. Šoljice za kafu se peru samo iznutra i po potrebi se skinu ostaci ruža za usne sa rubova. Koristi se najjeftiniji deterdžent za suđe.

U restoranima obično ne daju da gosti ulaze u kuhinju, pa ne znamo na kom je nivou higijena u kuhinji. Ali postoji jedna izreka: "Kakav im je WC, takva im je i kuhinja".

Naručivanje pića drugima

Ako platite piće nekome na drugom kraju lokala, velike su šanse da će konobar slagati narudžbu i naplatiće vam više. Takođe, konobar često neće popiti piće koje mu naručite. Naplatiće vam ga, pa sutra ponovo prodati.