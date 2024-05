"I ON JE ČOVJEK, KAŽITE MU DOBAR DAN!" Konobar otkriva šta sve ljudi rade po kafićima, bontona nema ni na mapi

Jedan konobar otkrio je kako bi trebalo da se ponašate u kafićima!

Izvor: Youtube/screenshot/Stuberi

Kažu da ćete odmah znati ko je kakav čovjek, po tome kako se ponaša prema konobaru. U ugostiteljskim objektima opšta kultura i bonton su poželjni, čak i neophodni kako bi obije strane bile zadovoljne.

Međutim dešava se da se određeni ljudi opuste ili jednostavno ne znaju kako bi trebalo da se ponašaju prema konobaru, kao "domaćinu". Tom prilikom, jedan konobar iz Splita je podijelio nekoliko savjeta gostima kako treba da se ponašaju u kafiću. Zauzvrat dobiće poštovanje konobara!

"Prestanite da radite ove stvari i konobari će vas poštovati. Nemojte da im pucketate prstima. Nemojte da im mašete jer niste na trajektu. Nemojte da im zviždate jer nisu oni psi. Nemojte da im govorite 'Alo' ili 'Ej' jer nije on s vama čuva ovce", započeo je konobar.

"Nemojte da ga pritiskate ako vidite da radi sam, doći će on do vas. Ujutro kad dođete prvo bude: Gde su novine? I on je čovjek koji zaslužuje da mu se kaže: Dobar dan, dobro jutro. Prestanite ovo da radite i svaki će vas konobar služiti kao kralja", savjetovao je on.

Pogledajte više u videu: