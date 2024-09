Da li biste prepoznali maskiranog superstara? Pojavio se na karaokama, pa zakamufliran otpevao svoj hit

Niko nije očekivao da se ispod naočara i perike zapravo krije veoma poznati pevač!

Izvor: Instagram/popculture/Printscreen

Da i poznati vole ponekad da daju sebi oduška, i odu negde "inkognito", dokaz je i frontmen benda "Koldplej", koji se maskirao za pojavljivanje u jednom karaoke baru u Las Vegasu.

Sa perikom na glavi, velikom dioptrijom i odelom sa kravatom, malo ko bi poznao da je u pitanju zapravo - Kris Martin! On je zapevao novi hit svog benda "All my love", pa čak ni tada niko ništa nije posumnjao. Pogledajte:

Ipak, on je u jednom trenutku skinuo periku i naočare i na oduševljenje pristunih otkrio svoj pravi identitet. Ljudi su brzo prišli da se pozdrave i slikaju sa njim...

Takođe brojni fanovi komentarisali su na instagramu: "Wow, kakav san. Ovi ljudi su pravi srećnici", "Odmah sam mu poznala glas", "Oduvek maštam o danu kada sam u karaoke baru, a poznati pevač ušeta i otpeva nešto..."

Kris je nedavno zabrinuo sve slikama na kojima se vidi kako bos kleči na ulici: