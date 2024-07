10 STVARI KOJE NIKAD NE RADITE NA AERODROMU: Neke su opasne, a neke izuzetno nerviraju sve druge

Postoji 10 stvari koje nikada ne bi trebalo da radite na aerodromu!

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić

Čekanje na aerodromu za neke može da bude dosadno i stresno, a za druge zanimljivo iskustvo. Ipak, za svakoga postoje pravila i stvari koje nikada ne bi trebalo da se rade. Ako ne želite da rizikujete da propustite let, budete ismijavani ili da nervirate druge putnike, bolje ispratite savjete koji slijede u nastavku:

1. Ne spavajte

Dugo čekanje na aerodromu do sljedećeg leta sigurno je zamorno, s obzirom da ste već nekoliko sati budni. Dakle, dremanje dok čekate može da bude primamljivo, ali postoji rizik da se uspavate i propustite let. Zato je najbolje da to ne pokušavate osim ako ne putujete sa drugom osobom koja će na sebe preuzeti odgovornost da vas probudi u pravo vrijeme.

2. Ne uzimajte alkohol

Odlazak na odmor na daleku ili egzotičnu destinaciju je uzbudljiv sam po sebi i ne morate da ga slavite ispijanjem velike količine alkohola. Osim što morate da pazite na bilo kakvu promenu ili važne najave, alkohol će vas često odvoditi u toalet, što nije zgodno ni na aerodromu ni u avionu.

3. Ne ostavljajte kolica ispred "gejta"

Da, svi smo sreli osobu koja neumorno stoji ispred "gejta" i čeka dugo očekivani let. Istina je da se ne igramo "muzičkih stolica" i svi će se ukrcati u avion, sjesti na naznačeno mjesto i ostaviti svoje stvari.

4. Ne gubite živce

Mnogo toga može da pođe naopako na aerodromu - može doći do kašnjenja leta ili čak otkazivanja, do promjene u posljednjem trenutku na izlazu za polazak ili da vaš omiljeni parfem nema popust koji ste želeli. Budite mirni i ne napadajte osoblje. Zapamtite da je to samo njihovo radno mjesto.

5. Ne flertujte sa osobljem

Činjenica da je žena na šalteru u 6 ujutru našminkana i nasmijana, znači da joj je to posao. Uzmite u obzir da je tek počela svoju smjenu, komuniciraće sa stotinama putnika i sve što želi jeste da ima udobne cipele.

6. Ne šalite se

Aerodrom nije mjesto da pokažete koliko ste duhoviti. Dakle, ako vas osoblje pita da li je neko drugi uzeo vašu torbu, bolje je da ne odgovorite: "Pa, sad kad me već pitate, prišao mi je jedan čudan muškarac...". Ne biste željeli da se nađete u odvojenoj prostoriji radi dalje procedure, zar ne?

7. Ne budite nepristojni

Možda nećete imati dovoljno vremena da prođete kroz čekiranje i vaš let može uskoro da počne da se ukrcava, ali ne zaboravite na lijepo ponašanje. Ne gurajte se ispred starijeg para u redu i ne uzdišite glasno dok se gospođa pored vas muči da skenira kartu. Samo ljubazno zamolite osoblje za sve što vam treba.

8. Ne pojačavajte zvuk

Zamislite da su vaši saputnici već umorni od čekanja na aerodromu i da ne moraju da slušaju vaše omiljene pjesme ili igrice koje igrate na svom mobilnom telefonu. Ne bi škodilo da nosite slušalice.

9. Ne pretjerujte sa pitanjima za polazak

Svakako da nije prijatno kad vidite da je vaš let odložen. Stalno gledanje u ekran, zapitkivanje i nervozni odlazak u toalet, neće ništa promijeniti. Samo se opustite i budite strpljivi.

10. Ne shvatajte sve gore navedeno previše ozbiljno

Ovo mogu da budu korisni savjeti da vam vrijeme čekanja na aerodromu bude prijatnije, a da ne uznemiravate ljude oko sebe, ali to nisu stroga pravila.